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До +25, кратковременный дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля

Общество 20:00   11.07.2026
Виктория Яковенко
До +25, кратковременный дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля

В воскресенье, 12 июля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Будет кратковременный дождь, ночью и утром – слабый туман.

В Харькове ночью термометры покажут 12-14 градусов, днем ​​– 21-23, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура будет составлять 11-16 градусов, днем ​​- 20-25.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Как информировала МГ «Объектив», в Харькове 8 июля в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил сто квадратных метров кровли.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 12 июля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Будет кратковременный дождь, ночью и утром – слабый туман.".