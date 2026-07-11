До +25, кратковременный дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля

В воскресенье, 12 июля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Будет кратковременный дождь, ночью и утром – слабый туман.

В Харькове ночью термометры покажут 12-14 градусов, днем ​​– 21-23, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура будет составлять 11-16 градусов, днем ​​- 20-25.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Как информировала МГ «Объектив», в Харькове 8 июля в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил сто квадратных метров кровли.