Чтобы не могли даже вылетать: ОВА о защите Харькова от FPV на оптоволокне 📹

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает: есть новые решения по противодействию FPV на оптоволокне, которые атакуют Харьков в последнее время.

Отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив», Синегубов отметил: каждый день приближаемся к тому, чтобы защититься от этих дронов.

«То, что долетает до Харькова, это единицы по сравнению с тем, что вылетает. Смотрите, это комплексная работа, и сейчас мы работаем, привлекаем определенные военные подразделения. Мы об этом не можем говорить. Есть определенная тактика, есть определенное противодействие. Противодействие бороться с FPV – это уже последствия того, что они долетают до Харькова. Поэтому нужно принять все меры, чтобы у них даже не было возможности вылетать из определенных мест. Вот и все», – отметил он.

Напомним, определенное техническое решение для защиты Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно опробовали накануне совместно с военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс».