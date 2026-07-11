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Чтобы не могли даже вылетать: ОВА о защите Харькова от FPV на оптоволокне 📹

Оригинально 13:04   11.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Чтобы не могли даже вылетать: ОВА о защите Харькова от FPV на оптоволокне 📹 Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает: есть новые решения по противодействию FPV на оптоволокне, которые атакуют Харьков в последнее время.

Отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив», Синегубов отметил: каждый день приближаемся к тому, чтобы защититься от этих дронов.

«То, что долетает до Харькова, это единицы по сравнению с тем, что вылетает. Смотрите, это комплексная работа, и сейчас мы работаем, привлекаем определенные военные подразделения. Мы об этом не можем говорить. Есть определенная тактика, есть определенное противодействие. Противодействие бороться с FPV – это уже последствия того, что они долетают до Харькова. Поэтому нужно принять все меры, чтобы у них даже не было возможности вылетать из определенных мест. Вот и все», – отметил он.

Напомним, определенное техническое решение для защиты Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно опробовали накануне совместно с военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс».

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 13:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает: есть новые решения по противодействию FPV на оптоволокне, которые атакуют Харьков в последнее время.".