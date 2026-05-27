«Школьная сеть сокращается» – ХГС заявляет о сложной демографической ситуации

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко обратила внимание на то, что в городе становится все меньше учеников. Причина не только в том, что дети уехали за границу, но и в том, что фиксируют «чрезвычайно сложную демографическую ситуацию».

«Сеть школьная сокращается. Вот такой пример: в прошлом, позапрошлом году мы набирали по пять тысяч первоклассников, в то время как выпускали восемь тысяч одиннадцатиклассников. Эта ситуация и в нынешнем году. У нас восемь одиннадцатиклассников, а первоклассников планируем набрать 5,5 тысячи, но еще не уверены, что нам это удастся. Сейчас в школу идут дети 18-19 лет рождения. А мы знаем, что с 2015 года мы наблюдаем спад рождаемости. А сейчас она вообще катастрофическая», – подчеркнула Деменко в ходе время брифинга.

При этом она уточнила, что в Харькове сейчас не закрыли ни одной школы.

«Что касается закрытия школ или незакрытия, то пока такой вопрос не стоит, потому что каждый ребенок, даже находясь за границей, считает себя учеником данной школы. Но когда мы будем планировать восстановление школ, то, во-первых, это должно быть не просто замена окон и дверей, это мы должны будем создавать новые учебные заведения, чтобы когда дети придут в эти заведения, чтобы они в них учились. Сокращение сети, подразумевает количество детей, оно началось с февраля 2022 года. Мы до войны учили 110 тысяч детей в коммунальных школах, а сейчас у нас их 94 тысяч. Количество детей сократится, но я думаю, это будет небольшое сокращение», – считает Деменко.

В мэрии также подчеркнули, что сейчас к обучению в школах Харькова пытаются максимально привлечь детей-переселенцев.