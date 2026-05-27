«Шкільна мережа скорочується» – ХМР заявляє про спад народжуваності

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко звернула увагу на те, що у місті стає все менше учнів. Причина не тільки в тому, що діти виїхали за кордон, а й через те, що фіксують «надзвичайно складну демографічну ситуацію».

«Мережа шкільна скорочується. Ось такий приклад: минулого, позаминулого року ми набирали по п’ять першокласників у той час як випускали вісім тисяч одинадцятикласників. Ця ситуація і нинішнього року. Ми маємо вісім одинадцятикласників, а першокласників плануємо набрати 5,5 тисяч, але ще не впевнені чи нам це вдасться. Зараз до школи йдуть діти 18-19 року народження. А ми знаємо, що з 2015 року ми спостерігаємо спад народжуваності. А нині вона взагалі катастрофічна», – підкреслила Деменко під час брифінгу.

При цьому, вона уточнила, що у Харкові нараз не закрили жодної школи.

«Що стосується закриття шкіл або незакриття, то наразі таке питання не стоїть, бо кожна дитина, навіть перебуваючи за кордоном, вважає себе учнем даної школи. Але коли ми будемо планувати відновлення шкіл, то, по-перше, це повинно бути не просто заміна вікон і дверей, це ми повинні будемо створювати нові навчальні заклади, для того, щоб коли діти прийдуть до цих закладів, щоб вони в них навчалися. Скорочення мережі, мається на увазі кількості дітей, воно розпочалося із лютого 2022 року. Ми до війни навчали 110 тисяч дітей в комунальних школах, а зараз у нас їх 94 тисячі. Кількість дітей скоротиться, але я думаю, це буде невелике скорочення», – вважає Деменко.

У мерії також підкреслили, що наразі до навчання у школах Харкова намагаються максимально залучити дітей-переселенців.