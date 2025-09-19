Що буде гіршим за від’їзд хлопців 18-22 років з України – експерт

Після закінчення війни та відкриття кордонів розпочнеться нова хвиля трудової міграції з України, вважає Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Українські роботодавці б’ють на сполох – після дозволу на виїзд за кордон хлопцям 18-22 років ті масово кидають роботу в Україні. Видання Rzeczpospolita констатувало, що лише за перший тиждень вересня 6100 молодих людей 18-22 років поїхали до Польщі. Що у 12 разів більше, ніж за попередній тиждень (500).

МГ «Об’єктив» поцікавилася у Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, наскільки дозвіл на виїзд парубків за кордон є самовбивчим для України.

«Якщо мобілізаційний вік починається з 25 років, навіщо утримувати хлопців, котрі можуть спокійно поїхати, попрацювати за кордоном або навчатися там і мати змогу повернутися до Батьківщини? Коли в нас була заборона на виїзд за кордон від 18 років, то батьки приймали рішення за цих дітей, вивозили їх навіть проти волі. Таких прикладів дуже багато. А тепер, коли молода людина розуміє, що майже до 23 років вона має можливість виїхати за кордон, то вона буде приймати більш усвідомлене рішення залишатися або їхати», – заявив Воскобойник.

Наразі 22-річний випускник педагогічного інституту може розраховувати у школі на зарплатню в 8 тисяч грн, з яких ще вирахують податки.

«І ця ж сама молода людина бачить, що в Польщі, працюючи десь на складі, на якомусь конвеєрі або будівництві, він може отримати заробітну плату у 50 тисяч гривень. То чому парубок має себе обмежувати? Які фактори повинні впливати на людину, що хоче нормально жити, їсти та забезпечувати свої потреби? І зрозуміло, що в таких випадках дійсно молодь буде обирати можливість поїхати та попрацювати за кордоном. А нашим роботодавцям потрібно думати та сподіватися не на адміністративні ігри, коли кордони закривають, а все ж таки пропонувати українським працівникам конкурентну заробітну плату. І мова йде не лише про молодь, а й про всіх інших. Варто розуміти, що наші роботодавці все одно будуть конкурувати з роботодавцями Польщі, Чехії, Угорщині або навіть Німеччини», – зазначив експерт.

Стосовно побоювань щодо поглиблення демографічної кризи, яка і так вже є в Україні, то на повну вона проявиться після закінчення бойових дій.

«Нам вже зараз потрібно готуватися до того, щоб після закінчення війни та відкриття кордонів у нас не буде, на жаль, стрімкого економічного злету, у нас почнеться нова хвиля трудової міграції», – спрогнозував Василь Воскобойник.