Виїдуть чи повернуться: що чекає на Україну після відкриття кордонів

Хто буде відбудовувати Україну, з ким доведеться конкурувати за українців та трудових мігрантів, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Українці все частіше змінюють тимчасовий захист на постійне проживання

– Скільки наразі українців працездатного віку перебуває за кордоном?

– Кількість українців, які мають статус тимчасового захисту в Європі – близько 4,9-5,1 млн людей. Тобто ця цифра коливається. І коливається вона, як не дивно, за рахунок такої країни, як Польща. Де на кінець 2023 року було майже 1 млн 200 тисяч людей. А на кінець 2024 року їх стало 900 тисяч. І з одного боку, це нам дає надію, що ці 300 тисяч таки повернулися в Україну.

– Або переїхали до Німеччини, яка надає кращий соціальний захист українським біженцям…

– Але є й інше пояснення. Польща активно пропонує українцям замість статусу тимчасового захисту отримувати карту побуту, тобто посвідку на постійне проживання. Статус тимчасового захисту продовжений до березня 2026 року. А в той самий час карта побуту видається на три роки. На мій погляд, українці переходять зі статусу тимчасового захисту на більш прогнозований статус у вигляді карти побуту у Польщі. Можливо, найближчим часом подібні процеси будуть відбуватися і в інших країнах Європи.

За кордон поїхали мешканці великих міст і заходу України

– З яких регіонів більше поїхали за кордон?

– Найбільше поїхали мешканці міст Харків, Дніпро, Київ, Одеса та Львів. З невеличких містечок виїздило людей набагато менше. Чому? Тому що українці до 2022 року, м’яко кажучи, були не дуже мобільною нацією. Статистичне дослідження за три роки до війни показало, що 50% мешканців Полтавської, Дніпропетровській, Луганської областей не залишали свій регіон. Натомість у мешканців великих міст був досвід подорожей за кордон. Хтось їздив на відпочинок, хтось працювати. Тобто поїхали ті, хто мали подібний досвід. Але найбільше такого досвіду мали мешканці саме західних регіонів.

-Які професійні сфери в Україні під загрозою через відтік працівників за кордон?

– Станом на перше півріччя 2024 року в Україні 75% бізнесу заявили про те, що вони стикалися з дефіцитом кадрів. По закінченню військових дій, після відкриття кордонів, коли сім’ї будуть з’єднуватись, не завжди це буде відбуватися на теренах України.

В Україні кожен рік помирає до 300 тисяч людей

– Тобто розпочнеться нова хвиля трудової міграції?

– У нас до війни кожен рік виїздили на роботу за кордон приблизно від 1,5 до 2,5 мільйонів людей. Я дуже вірю в те, що нам будуть давати багато грошей на відновлення, але це буде йти точково, по галузях і не охопить всю Україну. Тобто фінансування не прийде в кожен регіон, і люди не зможуть на другий день після закінчення війни відчути стрімкий економічний злет. Згадаємо, що з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч, а мінімальна заробітна плата в Польщі 48 тисяч. Хочете отримувати заробітну платню-мінімалку в 6 разів більшу, будь ласка, 10 годин на автобусі – і ви вже там, де Україна буде років за 10.

– Порівняння не на користь України…

– Тому я впевнений, що по закінченню військових дій із нестачею кадрів зіткнуться всі без виключення галузі української економіки. Від нестачі водіїв, будівельників до нестачі звичайних менеджерів з продажу. Це буде обумовлено виїздом людей за кордон, тим, що люди не будуть масово повертатися до України, тим, що в нас зараз відбувається масовий виїзд дітей та молоді з України.

– Днями Львівський IT-кластер спрогнозував, що після завершення війни з України поїдуть від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців – третина галузі…

– Ця проблема поглиблена тим, що в нас відбувається демографічна криза. В Україні ще до війни кожного року кількість померлих перевищувала кількість новонароджених на 250-300 тисяч людей. Умовно кажучи, кожен рік в Україні зникало таке місто, як Житомир. За 10 років населення скоротиться додатково на 2,5-3 мільйони людей лише за рахунок демографії.

Гарну роботу отримують українські мігранти, що працюють краще за місцевих

– З європейських ЗМІ я знаю, що зацікавлені в українцях ті країни, де їх найбільше – Польща, Німеччина і Чехія. Але на яку роботу розраховують українці, котрі виїхали після повномасштабного вторгнення?

– Що в Польщі, що в Німеччині, що в Чехії не вистачає робочих рук. Кожного року ринок праці цих країн залишає більше людей, аніж приходить їм на заміну. І скільки б інвестицій не було, без робочих рук, без інтелекту від людини, економіка не зростатиме. Тому Польщі нема куди подітися, як і Німеччині, вони вимушені будуть запрошувати людей, а де трудові мігранти працюватимуть, залежить виключно від них самих.

Якщо людина по приїзду вивчила мову, підтвердила кваліфікацію, має бажання працювати більше, ніж місцеві мешканці, бо за високооплачувані вакансії є конкуренція, тоді вона знайде собі роботу. У мене є знайома українка в Польщі, яка ще до повномасштабного вторгнення очолювала представництво великої транснаціональної компанії, і декілька тисяч поляків були в її підпорядкуванні. Так само я знаю в Польщі людей, які заїхали і працюють звичайними таксистами, і їх все влаштовує.

– Згодна. Кваліфіковані працівники, які на високому рівні вільно володіють хоча б англійською, мають більше шансів влаштуватися на добре оплачувану роботу за кордоном. Але найчастіше українці заробляють прибиранням, на заводах, будівництві…

– Чому люди йдуть на будівництво? Тому що гроші потрібні тут і зараз. Якщо людина заїхала, а їй нема на що жити, нема можливості вивчати мову, підтверджувати власний диплом, вибудовувати стратегію в довгу. І цим шляхом йде 70-80%. Відверто кажучи, міжнародне працевлаштування українців за кордоном, як це було в доковідні часи, померло. 65-67% тих, хто працював за кордоном раніше, були чоловіки. Тепер для них кордон зачинений.

70% українських біженців не повернуться

– Останнім часом діюча влада неодноразово наголошувала, що потрібно повертати біженців з-за кордону. Навіть створила ціле Міністерство національної єдності. За яких умов повернуться українці?

– Повернуться всі ті, хто не зміг адаптуватися, вивчити мову і зачепитися за конкретну країну. Проблема номер один, яка буде впливати на повернення людей на батьківщину після закінчення бойових дій, це наявність або відсутність житла у конкретної людини. Якщо повністю знищене житло, українська держава надасть безкоштовну квартиру?

– Заради справедливості є державні програми, завдяки яким можна купити житло. Але реальність така, що продавці житла хочуть готівку, а не державний сертифікат.

– А держава зможе забезпечить такий рівень заробітної плати, який дозволить це житло колись купити? В Україні не було жодного періоду часу, коли середньостатистична людина могла придбати житло там, де вона працює. Якщо людина працювала в Києві, то могла зібрати гроші і купити собі квартиру в невеличкому містечку, бо там були нижчі ціни. Але не було роботи і заробітної плати. Сьогодні у Києві оренда однокімнатної квартири – 12 тисяч гривень, а середня заробітна платня близько 20 тисяч гривень. Тобто людина має віддати 60% своєї зарплатні. Отже повернутися в Україну зараз, якщо в тебе немає житла і високооплачуваної роботи, це почати жебракувати.

– За вашими прогнозами, скільки українців не повернуться?

– Моя оцінка, 70% залишаться в Європі. Не повернуться, навіть якщо скоротять соціальні виплати – люди будуть залишатися заради своїх дітей. Це те, що насправді є в українських жінок: нам буде тяжко, але хоч наші діти поживуть. А людина, яка змогла побудувати кар’єру в Польщі, Чехії, Німеччині, у Франції, нащо їй повертатися до України?

«Ми будемо конкурувати з країнами Європи не лише за українців, а й за трудових мігрантів»

– Як спрогнозувати можливу відбудову країни?

– Я б ставив трішки по-іншому питання. А хто буде займатися відбудовою? Де Україна візьме таку кількість будівельників? Коли в Україні був будівельний бум у 2005-2008 роках і вартість житла в Києві перевищували вартість житла у Варшаві, коли зарплатня в Україні була, як у Польщі або навіть вище, тоді у нас не вистачало будівельників. І забудовники розглядали можливість завозити працівників із В’єтнаму.

– А українців у ті роки було близько 48 мільйонів…

– Зараз нас 30-32 мільйони. Кількість населення скоротилася на 30%. І де ми знайдемо таку кількість будівельників, котрі будуть це все відбудовувати? Бо це масштаби дуже серйозні. Ми зараз повинні думати не лише, як затягнемо сюди інвесторів, а хто в Україні буде з цими інвестиційними грошима працювати. Потрібно зрозуміти всім без виключення українцям, можновладцям, депутатам, представникам Кабміну та Офісу Президента, що без трудових мігрантів ми не зможемо відбудувати Україну. Нам буде не вистачати не лише робочих рук, а й споживачів товарів та послуг, які виробляються в Україні.

– З яких країн імовірніше в Україну поїдуть відбудовувати?

– Зараз разом з Інститутом демографії та досліджень якості життя, котре очолює Елла Лібанова, ми працюємо над створенням нової міграційної стратегії України на період від 2026-го року і до 2035-го. І серед країн, цікавих для нас, у першу чергу, це Індія, що за кількістю населення вже обігнала Китай. Але якщо ми не створимо умов, щоб українці поверталися, щоб звідси не виїздили, то тоді виникає питання – а чому до нас хтось поїде, якщо місцеві громадяни не хочуть тут жити?

– І ми не єдині, кому потрібні робочі руки – поряд Європа.

– Так, країни Європи, за розрахунками демографів, прийшли до того, що їм потрібно до 2050 року щорічно залучати до 1 мільйона трудових мігрантів. У 2023 році кількість населення Німеччини збільшилась на 1 мільйон 300 тисяч осіб. 1 мільйон 100 тисяч – це були українці, 200 тисяч – мешканці інших країн. Німеччина зараз веде перемовини з католицькими країнами Південної Америки – з Мексикою, Бразилією, з Аргентиною та з Узбекістаном (це найбільша країна Центральної Азії, де з 1991 по 2022 рік кількість населення збільшилась на 80%). І потрібно зрозуміти, що ми будемо дуже серйозно конкурувати не лише за українців, за їх повернення, а й навіть за іноземців, котрих ми могли би до себе залучити. І без створення економічних умов, щоб спростити ведення бізнесу, ми її не виграємо.