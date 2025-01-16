Уедут или вернутся: что ждет Украину после остановки войны и открытия границ

Кто будет отстраивать Украину, с кем придется конкурировать за украинцев и трудовых мигрантов, в интервью МГ «Объектив», рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Украинцы все чаще меняют временную защиту на постоянное жительство

– Сколько сейчас украинцев трудоспособного возраста находится за границей?

— Количество украинцев, имеющих статус временной защиты в Европе – около 4,9-5,1 млн. человек. То есть, цифра колеблется. И колеблется она, как ни странно, за счет такой страны как Польша. Где на конец 2023 года было около 1 млн 200 тысяч человек. А к концу 2024 года их стало 900 тысяч. И с одной стороны, это нам дает надежду, что эти 300 тысяч вернулись в Украину.

— Или переехали в Германию, которая предоставляет лучшую социальную защиту украинским беженцам…

– Но есть и другое объяснение. Польша активно предлагает украинцам вместо статуса временной защиты получать карту побыту, то есть вид на жительство. Статус временной защиты продлен до марта 2026 года. А в то же время карту побыту выдают на три года. По моему мнению, украинцы переходят из статуса временной защиты на более прогнозируемый статус в Польше. Возможно, в ближайшее время подобные процессы будут происходить и в других странах Европы.

За границу поехали жители больших городов и запада Украины

– Из каких регионов больше уехали за границу?

— Больше всего уехали жители городов Харьков, Днепр, Киев, Одесса и Львов. Из небольших городков выезжало людей гораздо меньше. Почему? Потому что украинцы до 2022 года, мягко говоря, были не очень мобильной нацией. Статистическое исследование за три года до полномасштабной войны показало, что 50% жителей Полтавской, Днепропетровской, Луганской областей не покидали свой регион. У жителей крупных городов был опыт путешествий за границу. Кто-то ездил на отдых, кто-то работать. То есть уехали те, кто имел подобный опыт. Но больше всего такого опыта имели жители именно западных регионов.

— Какие профессиональные сферы в Украине под угрозой из-за оттока работников за границу?

– По состоянию на первое полугодие 2024 года в Украине 75% бизнеса заявили о том, что они сталкивались с дефицитом кадров. По окончанию военных действий, после открытия границ, когда семьи будут соединяться, не всегда это будет происходить на территории Украины.

В Украине каждый год умирает до 300 тысяч человек

– То есть начнется новая волна трудовой миграции?

– У нас до войны каждый год выезжали на работу за границу от 1,5 до 2,5 миллиона человек. Я очень верю в то, что нам будут давать много денег на восстановление, но это будет идти точечно по отраслям и не охватит всю Украину. То есть финансирование не придет в каждый регион, и люди не смогут на следующий день после окончания войны ощутить стремительный экономический взлет. Напомним, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Украине 8 тысяч, а минимальная зарплата в Польше 48 тысяч. Хотите получать заработную плату-минималку в 6 раз больше, пожалуйста, 10 часов на автобусе – и вы уже там, где Украина будет лет через 10.

— Сравнение не в пользу Украины…

– Поэтому я уверен, что по окончании военных действий с нехваткой кадров столкнутся все без исключения отрасли украинской экономики. От нехватки водителей, строителей до нехватки обычных менеджеров по продажам. Это будет обусловлено выездом людей за границу, тем, что люди не будут массово возвращаться в Украину, тем, что у нас сейчас происходит массовый выезд детей и молодежи из Украины.

— На днях Львовский IT-кластер спрогнозировал, что после завершения войны из Украины уедут от 20 000 до 75 000 ІТ-специалистов – треть отрасли…

– Эта проблема углублена тем, что у нас происходит демографический кризис. В Украине еще до войны каждый год количество умерших превышало количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год в Украине исчезал город как Житомир. За 10 лет население сократится дополнительно на 2,5-3 миллиона человек только за счет демографии.

Хорошую работу получают украинские мигранты, работающие лучше местных

— Из европейских СМИ я знаю, что наиболее заинтересованы в украинцах те страны, где их больше всего – Польша, Германия и Чехия. Но на какую работу рассчитывают уехавшие после полномасштабного вторжения украинцы?

– Что в Польше, что в Германии, что в Чехии не хватает рабочих рук. Каждый год рынок труда этих стран оставляет больше людей, чем приходит им на смену. И сколько бы инвестиций не было, без рабочих рук, без интеллекта от человека, экономика не будет расти. Поэтому Польше некуда деваться, как и Германии, они вынуждены будут приглашать людей, а где трудовые мигранты будут работать, зависит исключительно от них самих.

Если человек по приезду выучил язык, подтвердил квалификацию, хочет работать больше, чем местные жители, потому что за высокооплачиваемые вакансии есть конкуренция, тогда он найдет себе работу. У меня есть знакомая украинка в Польше, еще до полномасштабного вторжения возглавлявшая представительство крупной транснациональной компании, и несколько тысяч поляков были в ее подчинении. Так же я знаю в Польше людей, которые въехали и работают обычными таксистами, и их все устраивает.

– Согласна. Квалифицированные работники, на высоком уровне свободно владеющие хотя бы английским, имеют больше шансов устроиться на хорошо оплачиваемую работу за границей. Но чаще украинцы зарабатывают уборкой, на заводах, строительстве…

– Почему люди идут на строительство? Потому что деньги нужны здесь и сейчас. Если человек заехал, а ему не на что жить, нет возможности учить язык, подтверждать собственный диплом, выстраивать стратегию в долгую. И по этому пути идет 70-80%. Откровенно говоря, международное трудоустройство украинцев за границей, как это было в доковидные времена, умерло. 65-67% работавших за границей раньше были мужчины. Теперь для них граница закрыта.

70% украинских беженцев не вернутся

— В последнее время действующая власть неоднократно заявляла, что нужно возвращать беженцев из-за границы. Даже создала целое Министерство национального единства. В каких условиях вернутся украинцы?

— Вернутся все те, кто не смог адаптироваться, выучить язык и зацепиться за конкретную страну. Проблема номер один, которая будет влиять на возвращение людей на родину по окончании боевых действий, это наличие или отсутствие жилья у конкретного человека. Если полностью уничтожено жилье, украинское государство предоставит бесплатную квартиру?

— Справедливости ради, есть государственные программы, благодаря которым можно купить жилье. Но реальность такова, что продавцы жилья хотят наличные деньги, а не государственный сертификат.

— А государство сможет обеспечить такой уровень зарплаты, который позволит это жилье когда-нибудь купить? В Украине не было ни одного периода времени, когда среднестатистический человек мог приобрести жилье там, где он работает. Если человек работал в Киеве, то мог собрать деньги и купить себе квартиру в небольшом городке, потому что там были более низкие цены. Но не было работы и зарплаты. Сегодня в Киеве аренда однокомнатной квартиры – 12 тысяч гривен, а средняя заработная плата около 20 тысяч гривен. То есть, человек должен отдать 60% своей зарплаты. Так что вернуться в Украину сейчас, если у тебя нет жилья и высокооплачиваемой работы, это начать попрошайничать.

– По вашим прогнозам, сколько украинцев не вернутся?

– Моя оценка, 70% останутся в Европе. Не вернутся, даже если сократят социальные выплаты – люди будут оставаться ради своих детей. Это то, что есть во всех украинских женщинах: нам будет тяжело, но хоть наши дети поживут. А человек, который смог построить карьеру в Польше, Чехии, Германии, во Франции, зачем ему возвращаться в Украину?

«Мы будем конкурировать со странами Европы не только за украинцев, но и за трудовых мигрантов»

— Как можно спрогнозировать восстановление страны?

— Я бы задавал немного по-другому вопрос. А кто будет заниматься восстановлением? Где Украина примет такое количество строителей? Когда в Украине в 2005-2008 годах был строительный бум и стоимость жилья в Киеве превышала ценц на квартиры в Варшаве, когда зарплата в Украине была, как в Польше или даже выше, у нас тогда не хватало строителей. И застройщики рассматривали возможность завозить работников из Вьетнама.

– А украинцев в те годы было около 48 миллионов…

– Сейчас нас 30-32 миллиона. Численность населения сократилась на 30%. И где мы найдем такое количество строителей, которые будут все это отстраивать? Потому что это масштабы очень серьезные. Мы сейчас должны думать не только о том, как затянем сюда инвесторов, а кто в Украине будет с этими инвестиционными деньгами работать. Необходимо понять всем без исключения украинцам, власть имущим, депутатам, представителям Кабмина и Офиса Президента, что без трудовых мигрантов мы не сможем отстроить Украину. Нам будет не хватать не только рабочих рук, но и потребителей товаров и услуг, производимых в Украине.

– Из каких стран вероятнее в Украину поедут отстраивать?

— Сейчас вместе с Институтом демографии и исследований качества жизни, возглавляемым Эллой Либановой, мы работаем над созданием новой миграционной стратегии Украины на период с 2026-го по 2035-й. И среди стран, интересных для нас, в первую очередь, это Индия, которая по количеству населения уже обогнала Китай. Но если мы не создадим условий, чтобы украинцы возвращались, чтобы отсюда не выезжали, тогда возникает вопрос – а почему к нам кто-то поедет, если местные граждане не хотят здесь жить?

– И мы не единственные, кому нужны рабочие руки – рядом Европа.

– Да, страны Европы, по расчетам демографов, пришли к тому, что им нужно до 2050 года ежегодно привлекать до 1 миллиона трудовых мигрантов. В 2023 году численность населения Германии увеличилась на 1 миллион 300 тысяч человек. 1 миллион 100 тысяч – это были украинцы, 200 тысяч – жители других стран. Германия сейчас ведет переговоры с католическими странами Южной Америки — с Мексикой, Бразилией, Аргентиной и Узбекистаном (это крупнейшая страна Центральной Азии, где с 1991 по 2022 год численность населения увеличилась на 80%). И нужно понять, что мы будем очень серьезно конкурировать не только за украинцев, за их возвращение, но даже за иностранцев, которых мы могли бы к себе привлечь. И без создания экономических условий, которые упростят ведение бизнеса, мы ее не выиграем.