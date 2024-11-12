Есть ли на Харьковщине бэби-бум и удастся ли Харькову восстановить статус студенческой столицы, в интервью МГ «Объектив» рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Также демограф спрогнозировала, кто будет восстанавливать Украину и сообщила, как полномасштабная война повлияла на села.

Беби-бума на Харьковщине нет

В Харькове все хорошие новости, или хоть немного на них похожие, на фоне ежедневных атак и обстрелов воспринимаются чуть ли не как победные. Неделю в соцсетях харьковчане живо обсуждали, есть ли сейчас в регионе бэби-бум. К сожалению, цифры этот тезис не подтвердили – за 9 месяцев текущего года в Харьковской области родились 5858 малышей, что на 400 детей больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщили МГ «Объектив» в ХОВА. Но это количество малышей все равно вдвое меньше, чем в 2021 году.

Поэтому известная ученая, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова иронически реагирует на новости о харьковском «беби-буме».

— Во-первых, до бэби-бума нам, извините, как до Луны. Во-вторых, здесь нужно смотреть, а сколько людей сейчас в Харькове. Я имею в виду женщин 20-30 лет. Возможно, их больше приехало – мы ведь не знаем. У меня нет никаких оснований это утверждать, но сугубо гипотетически – это может быть рождение третьих детей в семьях. Поскольку отцов троих детей не берут в армию.

— Или это могут быть дети военных, потому что защитники пытаются оставить после себя хоть какой-нибудь след на этой земле. И это наша самая большая трагедия. Так вы считаете, что это ситуативное повышение, а не тенденция?

— Да, это то, что мы называем обычной флуктуацией – случайным отклонением. Не бывает же из года в год все одинаково. Чуть-чуть повышается, немного снижается. Для того чтобы говорить о бэби-буме, нужно иметь информацию о количестве детей, рожденных по всей Украине. Желательно с возрастом матери и с очередностью рождения. Тогда можно что-то веское сказать. А за неимением информации – это все абсолютно пустые разговоры.

— Очень показательна статистика за 2021 год, когда в Харьковской области родилось 15,5 тысячи младенцев, и за 2022 год, когда родилось ровно вдвое меньше – 7,5 тысячи…

— Опять же, в 2022 году было не столь сильное снижение рождаемости. Падение должно было быть больше в 2023 году, потому что в 2022, ну, по крайней мере, в первой половине года рождались дети, которые уже, ну, как бы сказать, уже существовали (были зачаты – прим. ред.) в начале войны. Это, во-первых. А во-вторых, уехало очень много людей. И мы ведь не знаем, где и как регистрировали новорожденных.

– В Харьковской области, опять-таки, 2023 год – это еще меньшая цифра – только 7,355 малышей родились.

– Так и должно было быть.

«При нормальных условиях Харьков будет инженерной столицей»

— Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан констатировала, что в городе треть жителей — пенсионеры.

– А она считает, что это очень много?

— Треть для Харькова – это много, потому что до полномасштабного вторжения город был молодым и студенческим.

– Был. А я о том, что стало. Кто выехал из Украины больше всего за границу? Мама с детьми. Кто выезжал в пределах Украины в более безопасные территории? Опять же, прежде всего, мамы с детьми. Молодежь уехала, дети уехали. И кто остается? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот тезис, потому что нет данных о половом и возрастном составе города.

— Гипотетически Харьков сможет восстановить свой статус студенческой столицы или он уже навеки потерял его?

– Не знаю, как студенческой столицы, честно говорю, не думала над этим. Я абсолютно убеждена, что Харьков восстановит свой статус инженерной столицы. Даже если граница будет близка к Харькову (ну, она и была близка, и останется). Я только исключаю тот вариант, когда не будет Украины, вы понимаете. В нормальных условиях Харьков будет инженерной столицей. И метрополисом будет, и свои метрополические функции сохранит. Думаю, что сохранит и статус студенческой столицы тоже. Более того, я уверена, что Харьков своим потенциалом, своим рынком труда вытянет всю область.

— А как насчет соседних областей?

– Вот со всей северо-восточной части Украины я вижу хорошие перспективы исключительно для Харьковской области, потому что есть Харьков. В Черниговской области, особенно в Сумской, я таких перспектив не вижу.

— А что Харьков утратит?

– Не будет, скорее всего, военной промышленности. Это, вероятно, уберут оттуда. А все остальное – почему бы и нет. Сейчас вывозить военную промышленность куда-то в другое место не ко времени. Переносить сегодня военный завод – неправильно, поэтому пусть будет там, где есть. Но строить новые в Харькове, безусловно, уже не будут.

Война дала толчок селам

— Во время Руины во второй половине XVII века с территории Центральной и Западной Украины на Слобожанщину люди бежали от войны. Сейчас я наблюдаю очень много сумчан, харьковчан, которые переехали в центр и запад Украины. Села Черкасской, Хмельницкой области, которые пустовали, вдруг получили толчок за счет переселенцев…

– Что касается сельской местности, она будет развиваться в Украине так, как в Польше. Если сравнить две соседние страны – Польшу и Чехию, то в Чехии сельское хозяйство практически пришло в упадок. Там нельзя купить нормальные фермерские продукты – овощи, фрукты. Поэтому жители Чехии, живущие недалеко от границы с Польшей, просто ездят в соседнюю страну покупать продукты. В Польше все сохранилось, потому что население к этому тяготело. Я думаю, что и в Украине оно сохранится и будет развиваться, потому что спрос есть.

– Чехия проявила себя, скорее, как индустриальная страна, где немало разных заводов.

– Да. Они пошли совершенно другим путём. Сейчас, может быть, и жалеют об этом. Но поезд уже пошел. А война развитию села дала толчок, безусловно, потому что в селе хотя бы спокойнее.

Восстанавливать Украину могут мужчины из Пакистана и Бангладеш

— Мужчин в том же Харькове, да и вообще по Украине, из-за войны стало меньше – немало погибло, много раненых. И у меня такое чувство, что нам все равно придется привлекать иностранцев к восстановлению…

— Конечно, придется. Здесь сомнений нет. Мы не вытащим своими силами, по крайней мере, первые годы. Пока мы перестроим ту структуру экономики, изменим – время нужно, а здесь еще жилье, инфраструктуру необходимо восстанавливать. И это все нужно сделать сразу…

– Германия это сделала руками турок. Но Турция – это светский ислам. Чьи руки будут отстраивать Украину и не повлияет ли это в дальнейшем на этнический и религиозный состав страны так, как повлияло на Францию, Германию, Швецию?

— Во Францию, Германию и другие состоятельные страны ехало очень много людей, которые вообще не хотели работать, рассчитывая, что будут жить на средства социальной помощи. Французские коллеги рассказали, что в 70-е годы 20 века к ним приезжало немало поляков. И у них была своя ниша – они занимались уборкой. Очень много во Франции также было мигрантов с Ближнего востока, сидевших на велфаре (социальной помощи – ред.) и торговавших наркотиками. Прошли 30 лет, те поляки уже на пенсии, а их дети закончили университеты, включая Сорбонну. А что делают выходцы с Ближнего Востока? Так же сидят на социале, торгуют наркотиками. Так вот, в Украине этого не будет, потому что мы очень бедные. Мы не можем предложить удовлетворяющий их велфар. И к нам эти люди просто не уедут.

– А кто поедет?

– Поедут те, кто хочет работать и хочет зацепиться. Или поедут те, для которых Украина будет транзитной страной.

– Мужчины из каких стран это будут? Может быть, Пакистан?

— А Пакистан – это неплохо. Они не радикальны, ведь это не арабская страна. Они радикальные по отношению к Индии, потому что их поделили черт знает как, и резанина там была такая, что не дай Бог. Я думаю, что может поехать Пакистан, может Бангладеш.

– А Индия?

– Индия тоже может. Ничего страшного здесь нет. Я думаю, что, скорее всего, власть не будет в это вмешиваться. Скажем, выиграла фирма тендер на развитие чего-то важного. Они привезут свою рабочую силу, потому что в Украину ее не будет. Будут строить то, на что они выиграли тендер, и все. Им никто не будет давать визы без ограничений. Совершенно. Об этом речи не может быть. Эта рабочая сила будет здесь определенное время, будет иметь вид на жительство, а потом они уедут. Это не значит, что все они будут здесь оставаться навсегда.

— То есть угрозы для этнического и религиозного состава пока нет?

– По крайней мере, в связи с этим я не вижу.

Автор: Оксана Якушко