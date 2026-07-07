Россияне потеряли наемников из Бангладеша в зарослях Харьковщины: перехват ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор оккупантов об иностранных наемниках на Харьковщине.

«Очередное доказательство привлечения россией иностранных наемников к ведению преступной войны против Украины – военные разведчики перехватили разговор оккупанта на Харьковщине, который обнаружил в зарослях посадки двух испуганных бангладешцев», — рассказали в ГУР.

«Ром, они ничего не знают. Позывных, позывных не знают. С Бангладеша, с Бангладеша, двое. Руби какой-то и Мойсель, они мне шеврон показывают, шеврон с тигром, «шестая штурмовая» написано», — описал один из оккупантов.

Командиры РФ продолжают отправлять насмерть иностранных наемников так же цинично, как и собственных солдат, отметили в ГУР.

Видео: ГУР МО

Напомним, ранее ГУР МО перехватило разговор российских командиров из состава 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ, действующей на Купянском направлении. Они угрожали казнью своим подчиненным за отказ воевать.