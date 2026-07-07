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Россияне потеряли наемников из Бангладеша в зарослях Харьковщины: перехват ГУР

Фронт 14:53   07.07.2026
Виктория Яковенко
Россияне потеряли наемников из Бангладеша в зарослях Харьковщины: перехват ГУР Скриншот

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор оккупантов об иностранных наемниках на Харьковщине.

«Очередное доказательство привлечения россией иностранных наемников к ведению преступной войны против Украины – военные разведчики перехватили разговор оккупанта на Харьковщине, который обнаружил в зарослях посадки двух испуганных бангладешцев», — рассказали в ГУР.

«Ром, они ничего не знают. Позывных, позывных не знают. С Бангладеша, с Бангладеша, двое. Руби какой-то и Мойсель, они мне шеврон показывают, шеврон с тигром, «шестая штурмовая» написано», — описал один из оккупантов.

Командиры РФ продолжают отправлять насмерть иностранных наемников так же цинично, как и собственных солдат, отметили в ГУР.

Видео: ГУР МО

Напомним, ранее ГУР МО перехватило разговор российских командиров из состава 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ, действующей на Купянском направлении. Они угрожали казнью своим подчиненным за отказ воевать.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 14:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор оккупантов об иностранных наемниках на Харьковщине.".