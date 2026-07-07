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Первые фото с места удара FPV-дрона по Харькову показала ГСЧС

Происшествия 09:07   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Первые фото с места удара FPV-дрона по Харькову показала ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовали фото с места «прилета» российского FPV-дрона в Шевченковском районе.

В результате атаки начался пожар на АЗС.

Обстрел АЗС в Харькове 7 июля

«В результате попадания загорелась топливораздаточная колонка. Пострадала женщина, которая подверглась острой реакции на стресс. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе психологи, а также медики, волонтеры, полицейские и коммунальные службы города», – уточнили пожарные.

Обстрел АЗС в Харькове 7 июля

Обстрел АЗС в Харькове 7 июля

Напомним, сегодня, 7 июля россияне вновь ударили по АЗС. По информации мэра Игоря Терехова, враг ударил по заправке в Шевченковском районе. На месте «прилета» начался пожар – загорелась колонка. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате атаки пострадала 53-летняя женщина – работница АЗС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 09:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС украины в Харьковской области опубликовали фото в места «прилета» российского FPV-дрона в Шевченковском районе.".