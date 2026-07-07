Первые фото с места удара FPV-дрона по Харькову показала ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовали фото с места «прилета» российского FPV-дрона в Шевченковском районе.

В результате атаки начался пожар на АЗС.

«В результате попадания загорелась топливораздаточная колонка. Пострадала женщина, которая подверглась острой реакции на стресс. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе психологи, а также медики, волонтеры, полицейские и коммунальные службы города», – уточнили пожарные.

Напомним, сегодня, 7 июля россияне вновь ударили по АЗС. По информации мэра Игоря Терехова, враг ударил по заправке в Шевченковском районе. На месте «прилета» начался пожар – загорелась колонка. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате атаки пострадала 53-летняя женщина – работница АЗС.