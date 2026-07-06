Завтра в Холодногорском районе не будет газа – адреса

Завтра, 7 июля, специалисты будут проводить некоторые работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе. Из-за этого некоторые жители останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».

Таким образом, газа не будет в домах по таким адресам:

ул. Сириковская дом 3, 5, 6, 7, 9-Б, 9

ул.Сотника Костюченко дом. 33, 35, 37, 37-А, 39, 41, 43, 45, 47

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.