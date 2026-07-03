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Что, кроме восстановления Харькова, вернет людей, рассказал Терехов в Турине

Общество 19:33   03.07.2026
Оксана Якушко
Что, кроме восстановления Харькова, вернет людей, рассказал Терехов в Турине Фото: ХГС

В Италии Игорь Терехов подписал соглашение о партнерстве между Харьковом и Турином, сообщает Харьковский горсовет.

«Год назад моя первая встреча с мэром Турина Стефано Ло Руссо очень быстро переросла в конкретные дела. Автобусы, переданные Турином Харькову, выручили нас во время тяжелых зимних блекаутов, а сегодня работают стабильно на городских маршрутах. Эту помощь харьковчане ощущают каждый день. Именно так должна выглядеть настоящая международная поддержка: не только заявления, но и решение в пользу людей», – рассказал Терехов во время встречи.

В Турине мэр рассказал о ежедневных обстрелах, более 13 тысяч поврежденных домов, 160 тысяч потерявших свои дома людей и сотнях тысяч вынужденных переселенцев, для которых Харьков стал убежищем.

Но говорил Терехов и о будущем города, подчеркнул, что после войны недостаточно будет только восстановить то, что разрушили русские.

«Украинцы должны начать жить лучше – именно этим должен измеряться успех обновления Украины. Именно поэтому я говорил не только об восстановлении, но и о борьбе с нищетой, которая унижает человека, отнимая у него достоинство. Страна, где, по оценке Всемирного банка, 37% людей уже сегодня живут на грани или на грани бедности, не может успешно развиваться и восстанавливаться. Мы можем построить каждый мост, каждый стадион и дом, но какой в ​​этом смысл, если люди не станут жить лучше? Именно поэтому доступное и дешевое жилье – главное оружие против эмиграции, особенно когда речь идет о вынужденных переселенцах. Если человек живет на чемоданах и не имеет собственного дома в Украине, рано или поздно он найдет его в другой стране», – заявил Терехов.

Поэтому жилье, социальная поддержка, восстановление инфраструктуры и развитие транспорта должны быть не отдельными проектами, а частью большой государственной политики возвращения людей домой.

В свое время план Фанфани помог миллионам итальянцев получить жилье и стал одним из двигателей экономического развития страны. Украине также нужны решения такого масштаба.

«Ведь восстановление – это не про бетон, кирпич и отчеты. Восстановление – это о человеке. О семье, которая возвращается домой. О переселенце, который перестает быть временным гостем в собственном государстве. О вере людей в будущее. И если мы хотим, чтобы украинцы возвращались, оставались и строили свою жизнь здесь, Украина должна сказать им очень просто и честно: вы нужны дома. И мы сделаем все, чтобы дом у вас был», — подчеркнул городской голова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Италии Игорь Терехов подписал соглашение о партнерстве между Харьковом и Турином, сообщает Харьковский горсовет.".