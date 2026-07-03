Некоторые трамваи и троллейбусы не будут ходить 4 и 5 июля в Харькове

Трамваи №1 и 12, троллейбус №20 не будут курсировать 4 и 5 июля, сообщил Харьковский горсовет.

Это связано с работами энергетиков, пояснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

С 9:00 4 июля по 20:00 5 июля временно прекратят движение трамваев на Салтовском шоссе. В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

№8: от разворотного круга «Ул. Одесская» в Журавлёвский гидропарк (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко, ул. Молочную, площадь Защитников Украины, пр. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, въезд Семиградский, ул. Виринскую, ул. Моисеевскую, ул. Шевченко).

Также с 8:00 4 июля до 20:00 5 июля не будут ходить троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по пр. Льва Ландау.

Троллейбусы будут курсировать так:

№31: от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;

№35: часть троллейбусов будет курсировать по основному пути следования за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от Северной Салтовки до ст. м. «Академика Барабашова»;

№57: от парка «Встреча» до ст. м. «Защитников Украины».

Кроме того, с 9:00 4 июля до 19:00 5 июля приостановят движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Науки и пр. Независимости. Троллейбусы будут курсировать так:

№2: от разворотного круга «Пр. Жуковского» к площади Конституции;

№18: по пути следования троллейбуса №12 (от разворотного круга «Больница скорой и неотложной помощи» до разворотного круга «Ул. Клочковская»).

Вместо трамваев будут ходить временные автобусы:

№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);

№8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон);

№12: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – ул. Веснина – ул. Сумская – Центральный парк.