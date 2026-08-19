Live

Сегодня трамвай №23 не выйдет на маршрут – детали

Транспорт 07:34   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня трамвай №23 не выйдет на маршрут – детали Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии пишут, что сегодня, 19 августа, в Харькове временно не будет курсировать трамвай №23. Все из-за того, что специалисты будут проводить некоторые ремонтные работы.

Таким образом, движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до улицы Непокоренных будет прекращен с 10:00 до 14:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – передают в горсовете.

В этот период трамвай №23 не будет курсировать вообще, добавили в мэрии.

Читайте также: Пройдут дожди, жара немного спадет: погода по Харькову и области на 19 августа

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке
Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке
19.08.2026, 08:55
Новости Харькова — главное 19 августа: удар по городу, раненый в Слатино
Новости Харькова — главное 19 августа: удар по городу, раненый в Слатино
19.08.2026, 10:59
На севере Харьковщины расширили зону эвакуации: детей вывезут принудительно
На севере Харьковщины расширили зону эвакуации: детей вывезут принудительно
18.08.2026, 17:54
Пройдут дожди, жара немного спадет: погода по Харькову и области на 19 августа
Пройдут дожди, жара немного спадет: погода по Харькову и области на 19 августа
18.08.2026, 20:37
Больше двух десятков людей пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины
Больше двух десятков людей пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины
19.08.2026, 08:45
Психологический террор устроила мать своей дочери
Психологический террор устроила мать своей дочери
19.08.2026, 11:39

Новости по теме:

19.08.2026
На главном флагштоке в Харькове появилось новое полотнище
19.08.2026
Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке
19.08.2026
Новости Харькова — главное 19 августа: удар по городу, раненый в Слатино
18.08.2026
Пожар в частном секторе в Харькове тушили спасатели
18.08.2026
В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня трамвай №23 не выйдет на маршрут – детали», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 07:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии пишут, что сегодня, 19 августа, в Харькове временно не будет курсировать трамвай №23.".