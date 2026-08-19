Сегодня трамвай №23 не выйдет на маршрут – детали

В пресс-службе мэрии пишут, что сегодня, 19 августа, в Харькове временно не будет курсировать трамвай №23. Все из-за того, что специалисты будут проводить некоторые ремонтные работы.

Таким образом, движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до улицы Непокоренных будет прекращен с 10:00 до 14:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – передают в горсовете.

В этот период трамвай №23 не будет курсировать вообще, добавили в мэрии.