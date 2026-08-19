Сьогодні трамвай №23 не вийде на маршрут – деталі

У пресслужбі мерії пишуть, що сьогодні, 19 серпня, у Харкові тимчасово не курсуватиме трамвай №23. Все через те, що спеціалісти будуть проводити деякі ремонтні роботи.

Таким чином, рух трамваїв на пр. Тракторобудівників, на ділянці від Салтівського шосе до вулиці Нескорених буде припинений з 10:00 до 14:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі” – передають у міськраді.

У цей період трамвай №23 не курсуватиме взагалі, додали у мерії.