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Сьогодні трамвай №23 не вийде на маршрут – деталі

Транспорт 07:34   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні трамвай №23 не вийде на маршрут – деталі

У пресслужбі мерії пишуть, що сьогодні, 19 серпня, у Харкові тимчасово не курсуватиме трамвай №23. Все через те, що спеціалісти будуть проводити деякі ремонтні роботи.

Таким чином, рух трамваїв на пр. Тракторобудівників, на ділянці від Салтівського шосе до вулиці Нескорених буде припинений з 10:00 до 14:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі” – передають у міськраді.

У цей період трамвай №23 не курсуватиме взагалі, додали у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 07:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії пишуть, що сьогодні, 19 серпня, у Харкові тимчасово не курсуватиме трамвай №23.".