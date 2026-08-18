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Дощитиме, спека трохи спаде: погода по Харкову та області на 19 серпня

Погода 20:37   18.08.2026
Олена Нагорна
Дощитиме, спека трохи спаде: погода по Харкову та області на 19 серпня

У середу, 19 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, удень невеликий короткочасний дощ. Подекуди гроза.

Як раніше інформувала синоптикиня Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Анна Глушкова, 19 серпня очікується проходження малоактивного атмосферного фронту, який і принесе невеликі дощі.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 15–17 градусів, удень — 24–26.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень — 23–28.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, уночі місцями пориви до 15–20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 20:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 19 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Подекуди гроза.".