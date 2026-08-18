Дощитиме, спека трохи спаде: погода по Харкову та області на 19 серпня

У середу, 19 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, удень невеликий короткочасний дощ. Подекуди гроза.

Як раніше інформувала синоптикиня Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Анна Глушкова, 19 серпня очікується проходження малоактивного атмосферного фронту, який і принесе невеликі дощі.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 15–17 градусів, удень — 24–26.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень — 23–28.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, уночі місцями пориви до 15–20 м/с.