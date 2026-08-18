Пройдут дожди, жара немного спадет: погода по Харькову и области на 19 августа

В среду, 19 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.

Как ранее информировала синоптик Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Анна Глушкова, 19 августа ожидается прохождение малоактивного атмосферного фронта, который и принесет небольшие дожди.

В Харькове ночью термометры будут показывать 15–17 градусов, днем — 24–26.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днем — 23–28.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы до 15–20 м/с.