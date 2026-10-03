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Три боеприпаса нашли во время прокладки водопровода под Харьковом

Общество 15:39   03.10.2026
Виктория Яковенко
Три боеприпаса нашли во время прокладки водопровода под Харьковом Фото: Александр Гололобов

В поселке Малая Даниловка проводят реконструкцию водопроводной сети. Глава громады Александр Гололобов отметил: это амбициозный проект. Он также рассказал, что во время работ под дворами жителей обнаружили опасные находки.

«Все необходимые материалы для проведения работ были полностью обеспечены благотворительным фондом за средства иностранных доноров. Водопроводная сеть предполагает не только снабжение водой. Проектом предусмотрено обустройство пожарных гидрантов, а также отдельных выходов для полива газонов и деревьев, которые после войны планируем высадить вдоль улицы Малоданиловский шлях», — сообщил Гололобов.

По его словам, также проектом предусмотрена прокладка водопровода по улице Железнодорожной до улицы Центральной, где установят пожарные гидранты.

«На дворе 2026 год – пятый год полномасштабной войны, но во время строительства мы до сих пор находим эхо Второй мировой войны. Непосредственно в проекции будущей водопроводной трассы, фактически под дворами местных жителей, уже обнаружены три старых боеприпаса. Все опасные находки были обследованы и ликвидированы специалистами ГСЧС», – добавил Гололобов.

Завершить работы планируют до конца этого года.

водопровод ремонтируют под Харьковом
Фото: Александр Гололобов
водопровод ремонтируют под Харьковом
Фото: Александр Гололобов
водопровод ремонтируют под Харьковом
Фото: Александр Гололобов

Напомним, в Малой Даниловке приступили к работе по обустройству дополнительной ливневой канализации на центральной улице. Это должно решить проблему скопления воды после сильных дождей, сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 15:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Малая Даниловка проводят реконструкцию водопроводной сети. Глава громады Александр Гололобов отметил: это амбициозный проект.".