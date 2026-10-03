Пограничники вернули более 10 кв. км в Харьковской области (видео)

Пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении. С начала лета воины также уничтожили более 100 российских военнослужащих и взяли в плен еще семерых.

Как сообщили в ГПСУ, 10 июня бригада приняла собственную полосу обороны на Южно-Слобожанском направлении.

«На тот момент ситуация на этом отрезке фронта уже долгое время оставалась напряженной. Противник систематически атаковал наши позиции на переднем крае, наносил удары по логистике и пытался нарушить обеспечение подразделений. Не преуспевая в открытых штурмовых действиях, враг сделал ставку на другую тактику – малые пехотные группы пытались незаметно проникать между позициями СОУ, инфильтрироваться в тыл, накапливаться в укрытиях, а оттуда проводить дальнейшие штурмовые действия. «Форпост» меняет ситуацию. Шаг за шагом пограничники находили места накопления вражеских групп, выбивали из укрытий и возвращали под контроль территорию. За четыре месяца боевой работы в собственной полосе бригадой «Форпост» было возвращено под контроль более 10 квадратных километров территории», — отметили в ГПСУ.

Кроме этого, пограничники уничтожили 118 военнослужащих противника, еще семь – взяты в плен.

Видео: ГПСУ