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Пограничники вернули более 10 кв. км в Харьковской области (видео)

Фронт 14:12   03.10.2026
Виктория Яковенко
Пограничники вернули более 10 кв. км в Харьковской области (видео) Скриншот

Пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении. С начала лета воины также уничтожили более 100 российских военнослужащих и взяли в плен еще семерых.

Как сообщили в ГПСУ, 10 июня бригада приняла собственную полосу обороны на Южно-Слобожанском направлении.

«На тот момент ситуация на этом отрезке фронта уже долгое время оставалась напряженной. Противник систематически атаковал наши позиции на переднем крае, наносил удары по логистике и пытался нарушить обеспечение подразделений. Не преуспевая в открытых штурмовых действиях, враг сделал ставку на другую тактику – малые пехотные группы пытались незаметно проникать между позициями СОУ, инфильтрироваться в тыл, накапливаться в укрытиях, а оттуда проводить дальнейшие штурмовые действия. «Форпост» меняет ситуацию. Шаг за шагом пограничники находили места накопления вражеских групп, выбивали из укрытий и возвращали под контроль территорию. За четыре месяца боевой работы в собственной полосе бригадой «Форпост» было возвращено под контроль более 10 квадратных километров территории», — отметили в ГПСУ.

Кроме этого, пограничники уничтожили 118 военнослужащих противника, еще семь – взяты в плен.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 14:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении.".