Враг атаковал на Харьковщине 16 раз: утренние данные Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 8:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка, Караичное и Избицкое.

На Купянском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Куриловки.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9522 дрона-камикадзе и осуществили 2435 обстрелов населенных пунктов 3 населенных пунктов обстрелов населенных пунктов реактивных систем залпового огня”, — отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 2 октября, враг атаковал Харьков КАБами. Первые минуты после атаки показали в Управлении патрульной полиции Харьковской области.