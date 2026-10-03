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Враг атаковал на Харьковщине 16 раз: утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:10   03.10.2026
Виктория Яковенко
Враг атаковал на Харьковщине 16 раз: утренние данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 8:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка, Караичное и Избицкое.

На Купянском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Куриловки.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9522 дрона-камикадзе и осуществили 2435 обстрелов населенных пунктов 3 населенных пунктов обстрелов населенных пунктов реактивных систем залпового огня”, — отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 2 октября, враг атаковал Харьков КАБами. Первые минуты после атаки показали в Управлении патрульной полиции Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 8:00.".