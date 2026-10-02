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На Харьковщине автомобиль насмерть сбил на «зебре» 10-летнюю девочку

Происшествия 21:12   02.10.2026
Татьяна Литвина
На Харьковщине автомобиль насмерть сбил на «зебре» 10-летнюю девочку

В ДТП в поселке Высокий Харьковского района погибла 10-летняя девочка. Ее сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель сам вызвал полицию, сообщили в областной прокуратуре.

Смертельная авария произошла 2 октября около 16:00.

По данным следствия, водитель автомобиля RENAULT SCENIC совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок погиб на месте.

По предварительным данным, водитель автомобиля был трезвый. После ДТП он вызвал на место происшествия бригаду скорой и правоохранителей.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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Напомним, по данным полиции, ДТП на Харьковщине стало больше: в августе погибли 15 человек. Еще 110 получили травмы. Самой распространенной причиной аварий стало превышение скорости движения водителями.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 21:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП в поселке Высокий Харьковского района погибла 10-летняя девочка. Ее сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель сам вызвал полицию.".