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Удалось эвакуировать в Харьков: как ребенок оказался в зоне активных боев

Общество 11:16   26.09.2026
Елена Нагорная
Удалось эвакуировать в Харьков: как ребенок оказался в зоне активных боев

Восьмилетнего мальчика, который оказался в Андреевке Великобурлукской громады — селе, расположенном в зоне активных боевых действий, удалось вывезти в Харьков совместными усилиями службы по делам детей, военных и полицейских.

Как сообщили в громаде, женщина приехала в село с сыном подруги из Донецкой области по делам и намеревалась забрать продукты. Она объяснила, что была вынуждена взять ребенка с собой, так как мать мальчика не вернулась после остановки транспорта, на котором они ехали. Местная служба по делам детей передала эту информацию полиции.

К спасению ребенка подключились военные, полицейские офицеры громады и сотрудники ювенальной превенции. Благодаря совместным скоординированным действиям женщину вместе с мальчиком вывезли с опасной территории, где они провели три дня.

В Харькове мальчика передали сотрудникам службы по делам детей. Они обеспечили дальнейшее пребывание ребенка в медицинском учреждении, несмотря на появление матери.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 11:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восьмилетнего мальчика, который оказался в Андреевке Великобурлукской громады — селе, расположенном в зоне активных боевых действий, удалось вывезти в Харьков.".