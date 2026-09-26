Удалось эвакуировать в Харьков: как ребенок оказался в зоне активных боев

Восьмилетнего мальчика, который оказался в Андреевке Великобурлукской громады — селе, расположенном в зоне активных боевых действий, удалось вывезти в Харьков совместными усилиями службы по делам детей, военных и полицейских.

Как сообщили в громаде, женщина приехала в село с сыном подруги из Донецкой области по делам и намеревалась забрать продукты. Она объяснила, что была вынуждена взять ребенка с собой, так как мать мальчика не вернулась после остановки транспорта, на котором они ехали. Местная служба по делам детей передала эту информацию полиции.

К спасению ребенка подключились военные, полицейские офицеры громады и сотрудники ювенальной превенции. Благодаря совместным скоординированным действиям женщину вместе с мальчиком вывезли с опасной территории, где они провели три дня.

В Харькове мальчика передали сотрудникам службы по делам детей. Они обеспечили дальнейшее пребывание ребенка в медицинском учреждении, несмотря на появление матери.

Читайте также: Медики скорой помощи спасли пожилую женщину на Богодуховщине