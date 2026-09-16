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Не может поверить, что ужас позади: история эвакуированной жительницы Купянска

Общество 12:07   16.09.2026
Виктория Яковенко
Не может поверить, что ужас позади: история эвакуированной жительницы Купянска Фото: 41 отдельная механизированная бригада

Жительницу Купянска Екатерину вывезли из города воины мотопехотного батальона 41 отдельной механизированной бригады. Защитники говорят: эвакуация была очень сложной.

«Екатерина до сих пор не может поверить, что пережитый ею ужас уже позади. Женщина в свое время работала бухгалтером на железной дороге. Признается, что не могла оставить больную мать. К сожалению, ее мать погибла в результате вражеских обстрелов, а вражеский огонь уничтожил и семейный дом», — сообщили в бригаде.

эвакуация Катерины с Купянска
Фото: 41 отдельная механизированная бригада
эвакуация Катерины с Купянска
Фото: 41 отдельная механизированная бригада

С тех пор Екатерина пряталась в подвалах. Говорит: кое-где в Купянске еще остались уцелевшие дома, но жить в них невозможно – нет воды, газа, окон и дверей. Выбраться из города самостоятельно женщина не могла.

«Из-за вражеских дронов в небе эвакуация была чрезвычайно сложной. Выполнить ее удалось только с помощью бронированного автомобиля. И очень радуемся, что удалось спасти женщину», – рассказали воины.

эвакуация Катерины с Купянска
Фото: 41 отдельная механизированная бригада

Напомним, гуманитарная ситуация под Купянском и на севере региона очень тяжелая, сообщил в эфире нацмарафона 14 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. Инфраструктура разрушена, доставка гуманитарки невозможна, эвакуацию проводить очень тяжело.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу Купянска Екатерину вывезли из города воины мотопехотного батальона 41 отдельной механизированной бригады.".