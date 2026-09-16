Атаки на УЗ: останутся ли прифронтовые громады без сообщения – Перцовский

Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона заверил, что железная дорога не покинет прифронтовые громады, но анонсировала новые решения и изменения.

Перцовский отметил, что мечта врага с первого дня вторжения – выбить работу железной дороги.

«В первый день нанесли удары по железной дороге и с того момента практически не было дня, когда железная дорога, или инфраструктура, или подвижной состав не были под ударом. Поэтому это мечта, и, очевидно, ведется как прямая работа против железной дороги, так и информационная кампания. Так как, где не удается чего-то достичь своими физическими ударами, наносятся такие информационные вбросы. Что я могу заверить, что железная дорога будет сохранять сообщение. Будет вводить так называемые комбинированные маршруты. Действительно, где враг выбивает локомотивную технику и делает железную дорогу непроездной, мы будем переходить на удобные комбинированные маршруты. Так же покупая единый билет, люди могли своевременно добираться до своих точек назначения. Железная дорога будет где-то трансформироваться, предлагать новые решения, но точно не будет оставлять прифронтовые громады, там, где еще безопасно это будет оставаться возможно. Будем видеть изменения, различные протоколы безопасности, адаптироваться к новым вызовам», — подчеркнул Перцовский.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»