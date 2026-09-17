Стало известно, кто будет исполнять обязанности Генпрокурора – подписан указ

17 сентября глава государства Владимир Зеленский подписал указ «О возложении исполнения обязанностей Генерального прокурора». Его опубликовали на сайте Президента Украины.

Согласно тексту указа, исполнять обязанности Генерального прокурора Украины теперь будет Антон Ковальский. Ранее он возглавлял Хмельницкую облпрокуратуру.

Таким образом, за время правления Зеленского сменилось уже четыре полноценных Генпрокурора. Еще трое – временно исполняли обязанности.

Напомним, 7 сентября бывший генпрокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген» касательно крышевания колл-центров. По данным следствия, среди фигурантов – чиновник Офиса Генпрокурора.

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. В НАБУ подчеркнули, что никакого подозрения официально никому не вручали.

Позже Кравченко сообщил, что находится в командировке за границей. Президент Украины Владимир Зеленский отметил: «У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно».

15 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора Украины.