Реакция Зеленского на удар по Печенегам, прилетели две ракеты (фото)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Печенег, назвав российскую атаку «жестоким ударом». Правоохранители уточнили, что оккупанты ударили по поселку двумя «Бандеролями». Пострадавших уже 18, 10 человек погибли.

Дополнено в 15:39. 18 и 19 августа в Печенежской громаде объявили День траура, сообщил поселковый глава Александр Гусаров.

Дополнено в 13:05. На месте ракетного удара по поселку Печенеги завершены аварийно-спасательные работы, сообщили в ГСЧС Украины. 10 человек погибли, 18 – пострадали.

Дополнено в 12:25 Уже известно о 18 пострадавших в результате удара по поселку Печенеги. 10 человек погибли. Фото последствий атаки опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела горело кафе и семь автомобилей на площади около 400 м². Сейчас пожар уже ликвидирован. Также повреждены 10 частных домов, здание почты, пять магазинов и 15 автомобилей. Медики оказывают необходимую помощь раненым. На месте идет разбор завалов разрушенных зданий, экстренные службы обходят прилегающую территорию на случай, если еще кто-то нуждается в помощи», — отметил он.

Дополнено в 12:05. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что армия РФ атаковала поселок Печенеги двумя ракетами.

«Предварительно, враг применил две малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». В результате атаки погибли 10 человек, еще восемь получили ранения или получили острую реакцию на стресс», — рассказали правоохранители.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия вражеской атаки.

«На месте попадания горели кафе, хозяйственная постройка и гараж на территории частного домовладения. Также повреждены почтовое отделение, магазины, частные жилые дома и автомобили», – отметили спасатели.

Все очаги возгораний уже потушили. Сейчас на месте обстрела продолжаются аварийно-спасательные работы.

11:25. Зеленский отметил, что удар пришелся по людному перекрестку – вокруг расположены жилые дома, магазины и почта. Пожар после удара, по данным президента, уже ликвидировали. Однако на места продолжают работать профильные службы.

«Выясняются все обстоятельства этой трагедии. Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины», – написал Зеленский.

Напомним, 18 августа около 09:40 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Печенегах на Харьковщине. Сразу же было известно о десяти погибших. Еще 17 людей – пострадали. Позже в эфире «Суспільне. Студія» он рассказал, что россияне выпустили «Бандероль» прямо по скоплению людей в поселке. Была ракета одна или две – еще устанавливают. Зона разрушений довольна большая, констатировал Синегубов. Повреждены десять частных домов и гражданская инфраструктура. При этом, для того, чтобы установить личности погибших – необходимо проводить ДНК-экспертизы. На месте удара обнаружили части тел, сказал он.

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