Реакція Зеленського на удар по Печенігах, прилетіли дві ракети (фото)

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Печенігів, назвавши російську атаку “жорстоким ударом”. Правоохоронці уточнили, що окупанти вдарили по селищу двома «бандеролями». Постраждалих вже 18, 10 людей загинули.

Доповнено о 15:39. 18 і 19 серпня у Печенізькій громаді оголосили День жалоби, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

Доповнено о 13:05. На місці ракетного удару по селищу Печеніги завершені аварійно-рятувальні роботи, повідомили у ДСНС України. 10 людей загинули, 18 – постраждали.

Доповнено о 12:25. Вже відомо про 18 постраждалих внаслідок удару по селищу Печеніги. 10 людей загинули. Фото наслідків атаки опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу горіло кафе та сім автомобілів на площі близько 400 м². Зараз пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю пошти, п’ять магазинів і 15 автомобілів. Медики надають необхідну допомогу пораненим. На місці триває розбір завалів зруйнованих будівель, екстрені служби обходять прилеглу територію на випадок, якщо ще хтось потребує допомоги», – зазначив він.

Доповнено о 12:05. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що армія РФ атакувала селище Печеніги двома ракетами.

«Попередньо, ворог застосував дві малогабаритні крилаті ракети «Бандероль». Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще вісім отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес», – розповіли правоохоронці.

У ГУ ДСНС в Харківській області показали наслідки ворожої атаки.

«На місці влучання горіли кафе, господарська споруда та гараж на території приватного домоволодіння. Також пошкоджені поштове відділення, магазини, приватні житлові будинки та автомобілі», – зазначили рятувальники.

Усі осередки займань вже загасили. Наразі на місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.

11:25. Зеленський зазначив, що удар прийшовся по людному перехрестю – довкола розташовані житлові будинки, магазини та пошта. Пожежу після удару, за даними президента, вже ліквідували. Проте на місцях продовжують працювати профільні служби.

“З’ясовуються всі обставини цієї трагедії. Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України“, – написав Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня близько 09:40 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Печенігах на Харківщині. Одразу ж було відомо про десятьох загиблих. Ще 17 людей – постраждали. Пізніше в етері «Суспільне. Студія» він розповів, що росіяни випустили «бандероль» просто по скупченню людей у ​​селищі. Була ракета одна чи дві – ще встановлюють. Зона руйнувань досить велика, констатував Синєгубов. Пошкоджені десять приватних будинків та цивільна інфраструктура. При цьому для того, щоб встановити особи загиблих – необхідно проводити ДНК-експертизи. На місці удару виявили частини тіл, сказав він.