Live

Пожежу у приватному секторі в Харкові гасили рятувальники

Події 10:42   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежу у приватному секторі в Харкові гасили рятувальники

Напередодні, 17 серпня, о 20:31 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному секторі у Харкові.

Як виявилося, загоряння сталося в Новобаварському районі Харкова, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Новобаварському районі Харкова 17 серпня

“На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 150 квадратних метрів”, – пишуть рятувальники.

Пожежа у Новобаварському районі Харкова 17 серпня

Повністю ліквідували загоряння о 23:50. Постраждалих внаслідок пожежі немає, уточнили у ДСНС. Причину пожежі встановлюють.

Читайте також: У прокуратурі показали наслідки обстрілу АЗС у Харкові (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
18.08.2026, 19:17
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
18.08.2026, 17:54
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)
18.08.2026, 16:17
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
18.08.2026, 16:44
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
18.08.2026, 17:27
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
18.08.2026, 18:02

Новини за темою:

18.08.2026
У прокуратурі показали наслідки обстрілу АЗС у Харкові (фото)
18.08.2026
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
18.08.2026
Вночі РФ атакувала Харків – куди прилетіло
17.08.2026
Смертельна пожежа в Люботині: що стало причиною, встановила поліція
17.08.2026
Троє людей загинули на воді за тиждень у Харківській області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пожежу у приватному секторі в Харкові гасили рятувальники», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 10:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 17 серпня, о 20:31 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному секторі у Харкові.".