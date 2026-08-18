Пожежу у приватному секторі в Харкові гасили рятувальники

Напередодні, 17 серпня, о 20:31 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному секторі у Харкові.

Як виявилося, загоряння сталося в Новобаварському районі Харкова, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 150 квадратних метрів”, – пишуть рятувальники.

Повністю ліквідували загоряння о 23:50. Постраждалих внаслідок пожежі немає, уточнили у ДСНС. Причину пожежі встановлюють.