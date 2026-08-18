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Пожар в частном секторе в Харькове тушили спасатели

Происшествия 10:42   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в частном секторе в Харькове тушили спасатели

Накануне, 17 августа, в 20:31 спасатели получили сообщение о пожаре в частном секторе в Харькове.

Как оказалось, возгорание произошло в Новобаварском районе Харькова, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Новобаварском районе Харькова 17 августа

«К моменту прибытия спасателей огонь охватил жилой дом, хозяйственное сооружение и автомобиль. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров», – пишут спасатели.

Пожар в Новобаварском районе Харькова 17 августа

Полностью ликвидировали возгорание в 23:50. Пострадавших в результате пожара нет, уточнили в ГСЧС. Причину пожара еще устанавливают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 10:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 17 августа, в 20:31 спасатели получили сообщение о пожаре в частном секторе в Харькове.".