Пожар в частном секторе в Харькове тушили спасатели

Накануне, 17 августа, в 20:31 спасатели получили сообщение о пожаре в частном секторе в Харькове.

Как оказалось, возгорание произошло в Новобаварском районе Харькова, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К моменту прибытия спасателей огонь охватил жилой дом, хозяйственное сооружение и автомобиль. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров», – пишут спасатели.

Полностью ликвидировали возгорание в 23:50. Пострадавших в результате пожара нет, уточнили в ГСЧС. Причину пожара еще устанавливают.