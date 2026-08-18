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В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)

Происшествия 09:07   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)

Фото обстрелянной автозаправки в Индустриальном районе показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, российский БпЛА «Молния» атаковал АЗС около 02:35.

Обстрел АЗС в Харькове 18 августа

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины», – добавили правоохранители.

Обстрел АЗС в Харькове 18 августа

Напомним, ночью 18 августа РФ атаковала Харьков. РФ ударила по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехов, около 02:40. Как оказалось, удар пришелся по АЗС в Индустриальном районе. Известно, что враг выпустил по городу беспилотник. Информации о пострадавших нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 09:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото обстрелянной автозаправки в Индустриальном районе показала Харьковская облпрокуратура.".