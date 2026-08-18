У прокуратурі показали наслідки обстрілу АЗС у Харкові (фото)

Фото обстріляної автозаправки в Індустріальному районі показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, російський БпЛА “молния” атакував АЗС близько 02:35.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 18 серпня РФ атакувала Харків. РФ вдарила по місту, повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40. Як виявилося, удар прийшовся по АЗС в Індустріальному районі. Відомо, що ворог випустив по місту безпілотник. Інформації про постраждалих немає.