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У прокуратурі показали наслідки обстрілу АЗС у Харкові (фото)

Події 09:07   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали наслідки обстрілу АЗС у Харкові (фото)

Фото обстріляної автозаправки в Індустріальному районі показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, російський БпЛА “молния” атакував АЗС близько 02:35.

Обстріл АЗС у Харкові 18 серпня

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України”, – додали правоохоронці.

Обстріл АЗС у Харкові 18 серпня

Нагадаємо, вночі 18 серпня РФ атакувала Харків. РФ вдарила по місту, повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40. Як виявилося, удар прийшовся по АЗС в Індустріальному районі. Відомо, що ворог випустив по місту безпілотник. Інформації про постраждалих немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 09:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото обстріляного автозаправлення в Індустріальному районі показала Харківська облпрокуратура.".