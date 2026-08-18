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Вночі РФ атакувала Харків – куди прилетіло

Події 07:18   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі РФ атакувала Харків – куди прилетіло

Про те, що РФ вдарила по Харкову, повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40.

Як виявилося, удар прийшовся по АЗС в Індустріальному районі. Відомо, що ворог випустив по місту безпілотник. Інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили о 02:41 – вже після “прильоту”. Вона тривала близько двох годин, до 04:47. Ще раз сирени зазвучали о 06:14, проте небезпечно було недовго – вже о 06:26 дали відбій. Станом на 07:20 у Харкові та області – без нових загроз.

Основною загрозою, за інформацією Повітряних цих ЗСУ, цієї ночі були БпЛА і КАБи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що РФ вдарила по Харкову, повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40.".