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Де на Харківщині намагався прорватися ворог – дані Генштабу

Україна 08:28   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де на Харківщині намагався прорватися ворог – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв. Майже всі атаки зафіксували на півночі від Харкова, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 штурмів ворога в районі Лимана, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчої та Радьківки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися один раз біля Новоосинового.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8891 дрон-камікадзе та здійснили 2705 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 41 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 08:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв. Майже всі атаки зафіксували на півночі від Харкова, пише Генштаб ЗСУ.".