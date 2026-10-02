Де на Харківщині намагався прорватися ворог – дані Генштабу

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв. Майже всі атаки зафіксували на півночі від Харкова, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 штурмів ворога в районі Лимана, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчої та Радьківки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися один раз біля Новоосинового.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8891 дрон-камікадзе та здійснили 2705 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 41 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.