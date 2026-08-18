Близько 80 безпілотників атакували Харків та область протягом доби

Протягом минулої доби на Харківщині через обстріли росіян постраждали семеро людей, серед них – дитина.

“У м. Ізюм зазнали поранень 18-річний чоловік і 9-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес жінки 54 і 77 років та чоловіки 71 і 57 років; у сел. Золочів поранено 28-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 14 серпня зазнав поранень у с. Веселе Лозівської громади”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

ракета;

два КАБи;

РСЗВ;

три БпЛА типу «молния»;

77 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.