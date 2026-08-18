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Про 12 боїв на Харківщині передає Генштаб – де ЗСУ відбивали атаки

Україна 08:14   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про 12 боїв на Харківщині передає Генштаб – де ЗСУ відбивали атаки Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби ворог намагався прорватися на Харківщині 12 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Вовчанська, Бочкового, Лимана, Ізбицького та Волохівки.

На Куп’янському – СОУ відбили п’ять штурмів ворога в районі Радьківки та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час яких скинув 306 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 138 дронів-камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 50 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог намагався прорватися на Харківщині 12 разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.".