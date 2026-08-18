Новини Харкова — головне 18 серпня: удари по місту та області

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07:48

РФ вдарила по Харкову, повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40

Як виявилося, удар прийшовся по АЗС в Індустріальному районі. Відомо, що ворог випустив по місту безпілотник. Інформації щодо постраждалих немає.

Тим часом, начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про обстріл Ізюма. Внаслідок російського удару постраждали п’ятеро людей, серед них дев’ятирічний хлопчик, уточнив Синєгубов. Усім медики надають необхідну допомогу.

«У місті пошкоджені п’ять приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки», – додав начальник ХОВА.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили о 02:41 – вже після “прильоту”. Вона тривала близько двох годин, до 04:47. Ще раз сирени зазвучали о 06:14, проте небезпечно було недовго – вже о 06:26 дали відбій. Станом на 07:20 у Харкові та області – без нових загроз.

Основною загрозою, за інформацією Повітряних цих ЗСУ, цієї ночі були БпЛА і КАБи.