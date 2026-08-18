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Дев’ятирічний хлопчик постраждав через удар росіян по Ізюму – Синєгубов

Події 07:37   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ятирічний хлопчик постраждав через удар росіян по Ізюму – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог ударив по Ізюму вранці 18 серпня.

Внаслідок російського обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед них дев’ятирічний хлопчик, уточнив Синєгубов. Усім медики надають необхідну допомогу.

Обстріл Харківщини 18 серпня

В місті пошкоджено пʼять приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки“, – додав начальник ХОВА.

Обстріл Харківщини 18 серпня

Нагадаємо, вночі 18 серпня росіяни також вдарили по Харкову. Про це повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40. Як виявилося, удар прийшовся по АЗС в Індустріальному районі. Відомо, що ворог випустив по місту безпілотник. Інформації щодо постраждалих немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 07:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог ударив по Ізюму вранці 18 серпня.".