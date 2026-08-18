Дев’ятирічний хлопчик постраждав через удар росіян по Ізюму – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог ударив по Ізюму вранці 18 серпня.

Внаслідок російського обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед них дев’ятирічний хлопчик, уточнив Синєгубов. Усім медики надають необхідну допомогу.

“В місті пошкоджено пʼять приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки“, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, вночі 18 серпня росіяни також вдарили по Харкову. Про це повідомив мер Ігор Терехов близько 02:40. Як виявилося, удар прийшовся по АЗС в Індустріальному районі. Відомо, що ворог випустив по місту безпілотник. Інформації щодо постраждалих немає.