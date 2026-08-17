Паніка через «локдауни», пожежа та загибель футболіста – підсумки 17 серпня
«Локдаунами по два тижні» взимку лякали харків’ян телеграм-канали. Командир врятував поранених. Дві трагедії сталися в Люботині. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 17 серпня.
«Локдаунами по два тижні» взимку лякали харків’ян телеграм-канали
Посилалися на цитату з інтерв’ю офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського «Фабриці новин». Він зробив прогноз, що в Одесі, Києві та Харкові будуть «такі локдауни, яких не було навіть цієї зими». При цьому спікер, ймовірно, використав не той термін. Адже локдаун – це жорсткий режим обмежень, зокрема, на пересування, який вводять під час епідемій. Подібне в Україні було в часи ковіду. З огляду на контекст розмови, Ярославський мав на увазі інше, а саме тривалі відключення світла та тепла. На панічні повідомлення в мережі зреагував Центр протидії дезінформації при РНБО. Керівник центру Андрій Коваленко наголосив, що ніяких локдаунів минулої зими в Україні не було. А також назвав подібні прогнози «припущенням однієї людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими». Коваленко закликав: «Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари».
Врятував побратимів під прицілом FPV-дронів
Ризиковану та сміливу операцію провів на Харківщині командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський. Деталі повідомило Угруповання об’єднаних сил. Командир на цивільному пікапі примчав у зону ураження, аби забрати двох поранених. Роботизовану платформу, яку відправили їм на допомогу, підбив російський FPV-дрон. Тож військові залишилися беззахисними на відкритій місцевості. Польський встиг перевантажити побратимів із підбитої платформи в кузов пікапа та перевезти в укриття. Це зафільмувала аеророзвідка.
777 мешканців залишилося у Куп’янській громаді
З них трохи більш як 320 живуть у самому Куп’янську. Таку статистику навів у етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Ситуація поблизу майже знищеного міста – без суттєвих змін. Там відбуваються постійні обстріли та атаки FPV-дронами. Наразі пошкоджені 244 багатоповерхівки з наявних у громаді 262. 18 визнані повністю зруйнованими.
Жінка загинула, а чоловік обгорів: пожежа у Люботині призвела до трагедії
В обставинах розбирається поліція. Попередньо слідство встановило: займання сталося в приватному будинку, коли господарі розпалювали спиртовий пальник від газового балона. Спочатку вогонь вони локалізували самостійно. Але пожежа виникла повторно. У результаті чоловік отримав опіки рук і обличчя, а жінка на смерть отруїлася чадним газом. Розслідування ведуть за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки». Вона передбачає покарання до восьми років в’язниці.
Футболіста вбило струмом під час риболовлі
Ще одна трагедія сталася в Люботині на вихідних. 25-річний чоловік загинув від удару струмом під час риболовлі. За версією слідства, рибалка, стоячи у воді, закидав вудочку. Гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою. Видання «Медіа-Зміїв» повідомило: загиблий – футболіст Іван Зінченко. Він грав за футзальну команду МСК «Харків». У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.
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