Паніка через «локдауни», пожежа та загибель футболіста – підсумки 17 серпня

«Локдаунами по два тижні» взимку лякали харків’ян телеграм-канали. Командир врятував поранених. Дві трагедії сталися в Люботині. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 17 серпня.

Посилалися на цитату з інтерв’ю офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського «Фабриці новин». Він зробив прогноз, що в Одесі, Києві та Харкові будуть «такі локдауни, яких не було навіть цієї зими». При цьому спікер, ймовірно, використав не той термін. Адже локдаун – це жорсткий режим обмежень, зокрема, на пересування, який вводять під час епідемій. Подібне в Україні було в часи ковіду. З огляду на контекст розмови, Ярославський мав на увазі інше, а саме тривалі відключення світла та тепла. На панічні повідомлення в мережі зреагував Центр протидії дезінформації при РНБО. Керівник центру Андрій Коваленко наголосив, що ніяких локдаунів минулої зими в Україні не було. А також назвав подібні прогнози «припущенням однієї людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими». Коваленко закликав: «Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари».

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Ризиковану та сміливу операцію провів на Харківщині командир штурмової роти полку “CODE 9.2” Владислав Польський. Деталі повідомило Угруповання об’єднаних сил. Командир на цивільному пікапі примчав у зону ураження, аби забрати двох поранених. Роботизовану платформу, яку відправили їм на допомогу, підбив російський FPV-дрон. Тож військові залишилися беззахисними на відкритій місцевості. Польський встиг перевантажити побратимів із підбитої платформи в кузов пікапа та перевезти в укриття. Це зафільмувала аеророзвідка.

З них трохи більш як 320 живуть у самому Куп’янську. Таку статистику навів у етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Ситуація поблизу майже знищеного міста – без суттєвих змін. Там відбуваються постійні обстріли та атаки FPV-дронами. Наразі пошкоджені 244 багатоповерхівки з наявних у громаді 262. 18 визнані повністю зруйнованими.

В обставинах розбирається поліція. Попередньо слідство встановило: займання сталося в приватному будинку, коли господарі розпалювали спиртовий пальник від газового балона. Спочатку вогонь вони локалізували самостійно. Але пожежа виникла повторно. У результаті чоловік отримав опіки рук і обличчя, а жінка на смерть отруїлася чадним газом. Розслідування ведуть за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки». Вона передбачає покарання до восьми років в’язниці.

Ще одна трагедія сталася в Люботині на вихідних. 25-річний чоловік загинув від удару струмом під час риболовлі. За версією слідства, рибалка, стоячи у воді, закидав вудочку. Гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою. Видання «Медіа-Зміїв» повідомило: загиблий – футболіст Іван Зінченко. Він грав за футзальну команду МСК «Харків». У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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