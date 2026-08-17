Трагедія під час риболовлі на Харківщині: загинув футболіст

Стало відомо, що 15 серпня внаслідок ураження струмом під час риболовлі в Люботині загинув 25-річний футболіст Іван Зінченко.

Про це повідомляє «Медіа-Зміїв». Там додали, що чоловік народився в Люботині, у нього залишилися дружина та маленька дитина.

Він грав за футзальну команду МСК «Харків», уточнили у пресслужбі клуба.

«На молодіжному рівні виступав за футбольні команди «ХТЗ», «Квадро» Златопіль та «Арена» Харків. Під час дорослої кар’єри Іван поєднував футбол і футзал, представляючи «Альянс Житня Сльоза» Харків, «Енергетик» Солоницівка, «Гравіровка» Харків, ФК «Зміїв», а також МСК «Харків» у Чемпіонаті України з футзалу серед команд Першої ліги та Кубку України. Іван назавжди залишиться в пам’яті як справжній професіонал, патріот харківського футболу та футзалу, а також доброю, порядною людиною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня у місті Люботин стався трагічний випадок. Від ураження електричним струмом загинув 25-річний чоловік. За попередніми даними, він перебував у воді та під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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