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Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист

Происшествия 12:42   17.08.2026
Виктория Яковенко
Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист Фото: МСК «Харьков»

Стало известно, что 15 августа в результате поражения током во время рыбалки в Люботине погиб 25-летний футболист Иван Зинченко.

Об этом сообщает «Медиа-Змиев». Там добавили, что мужчина родился в Люботине, у него остались жена и маленький ребенок.

Он играл за футзальную команду МСК «Харьков», уточнили в пресс-службе клуба.

«На молодежном уровне выступал за футбольные команды ХТЗ, «Квадро» Златополь и «Арена» Харьков. Во время взрослой карьеры Иван совмещал футбол и футзал, представляя «Альянс Житня Сльоза» Харьков, «Энергетик» Солоницевка, «Гравировка» Харьков, ФК «Змиев», а также МСК «Харьков» в Чемпионате Украины по футзалу среди команд Первой лиги и Кубка Украины. Иван навсегда останется в памяти как настоящий профессионал, патриот харьковского футбола и футзала, а также добрым, порядочным человеком», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа в городе Люботин произошел трагический случай. От поражения электрическим током погиб 25-летний мужчина. По предварительным данным, он находился в воде и во время заброса удочки крючок зацепился за находящуюся под высоким напряжением проволоку, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 12:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно, что 15 августа в результате поражения током во время рыбалки в Люботине погиб 25-летний футболист Иван Зинченко.".