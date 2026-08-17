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Трое людей погибли на воде за неделю в Харьковской области

Происшествия 11:31   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трое людей погибли на воде за неделю в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины рассказали о трагических случаях на воде, которые продолжают фиксировать на Харьковщине.

«Только в течение прошлой недели вода унесла жизни трех человек. А с начала летнего периода на водных объектах погибли уже 24 человека, среди них — один ребенок. Спасатели ГСЧС Харьковщины призывают не пренебрегать правилами безопасности и напоминают: на деоккупированных территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, посещение водоемов для купания запрещено», – отметили в ГСЧС.

Также спасатели призывают жителей соблюдать основные правила поведения на воде:

  • не купайтесь в неизвестных и необорудованных местах;
  • не употребляйте алкоголь во время отдыха у воды;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не переоценивайте собственные силы и не заплывайте вдали от берега.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 11:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины рассказали о трагических случаях на воде, которые продолжают фиксировать на Харьковщине.".