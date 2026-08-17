Трое людей погибли на воде за неделю в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины рассказали о трагических случаях на воде, которые продолжают фиксировать на Харьковщине.

«Только в течение прошлой недели вода унесла жизни трех человек. А с начала летнего периода на водных объектах погибли уже 24 человека, среди них — один ребенок. Спасатели ГСЧС Харьковщины призывают не пренебрегать правилами безопасности и напоминают: на деоккупированных территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, посещение водоемов для купания запрещено», – отметили в ГСЧС.

Также спасатели призывают жителей соблюдать основные правила поведения на воде: