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Троє людей загинули на воді за тиждень у Харківській області

Події 11:31   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє людей загинули на воді за тиждень у Харківській області

У ГУ ДСНС України розповіли про трагічні випадки на воді, які продовжують фіксувати на Харківщині.

“Лише протягом минулого тижня вода забрала життя 3 людей. А від початку літнього періоду на водних об’єктах загинуло вже 24 особи, серед них — одна дитина. Рятувальники ДСНС Харківщини закликають не нехтувати правилами безпеки та нагадують: на деокупованих територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, відвідування водойм для купання заборонено”, – зазначили у ДСНС.

Також рятувальники закликають мешканців дотримуватись основних правил поведінки на воді:

  • не купайтеся у невідомих та необлаштованих місцях;
  • не вживайте алкоголь під час відпочинку біля води;
  • не залишайте дітей без нагляду;
  • не переоцінюйте власні сили та не запливайте далеко від берега.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 11:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України розповіли про трагічні випадки на воді, які продовжують фіксувати на Харківщині.".