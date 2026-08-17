Троє людей загинули на воді за тиждень у Харківській області

У ГУ ДСНС України розповіли про трагічні випадки на воді, які продовжують фіксувати на Харківщині.

“Лише протягом минулого тижня вода забрала життя 3 людей. А від початку літнього періоду на водних об’єктах загинуло вже 24 особи, серед них — одна дитина. Рятувальники ДСНС Харківщини закликають не нехтувати правилами безпеки та нагадують: на деокупованих територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, відвідування водойм для купання заборонено”, – зазначили у ДСНС.

Також рятувальники закликають мешканців дотримуватись основних правил поведінки на воді: