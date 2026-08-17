Троє людей загинули на воді за тиждень у Харківській області
У ГУ ДСНС України розповіли про трагічні випадки на воді, які продовжують фіксувати на Харківщині.
“Лише протягом минулого тижня вода забрала життя 3 людей. А від початку літнього періоду на водних об’єктах загинуло вже 24 особи, серед них — одна дитина. Рятувальники ДСНС Харківщини закликають не нехтувати правилами безпеки та нагадують: на деокупованих територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, відвідування водойм для купання заборонено”, – зазначили у ДСНС.
Також рятувальники закликають мешканців дотримуватись основних правил поведінки на воді:
- не купайтеся у невідомих та необлаштованих місцях;
- не вживайте алкоголь під час відпочинку біля води;
- не залишайте дітей без нагляду;
- не переоцінюйте власні сили та не запливайте далеко від берега.