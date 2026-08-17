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ДСНС: вранці в Люботині жінка загинула у вогні, є постраждалий

Події 10:26   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: вранці в Люботині жінка загинула у вогні, є постраждалий

Протягом минулої доби на Харківщині була 41 пожежа, десять із них – розпочалися через удари РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через “прильоти” вирували у Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Богодухівському районах області.

А вранці у Люботині сталася смертельна пожежа. Як виявилося, спалахнула кімната в житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. На місці рятувальники знайшли тіло жінки, також постраждав чоловік 1982 року народження.

“Увечері внаслідок ворожого удару БпЛА, у місті Златопіль Лозівського району сталося загоряння магазину. Площа пожежі склала близько 200 кв. м. Внаслідок обстрілу також пошкоджено автобус і трактор. Постраждала одна особа”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 10:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині була 41 пожежа, десять із них – розпочалися через удари РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".