ДСНС: вранці в Люботині жінка загинула у вогні, є постраждалий

Протягом минулої доби на Харківщині була 41 пожежа, десять із них – розпочалися через удари РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через “прильоти” вирували у Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Богодухівському районах області.

А вранці у Люботині сталася смертельна пожежа. Як виявилося, спалахнула кімната в житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. На місці рятувальники знайшли тіло жінки, також постраждав чоловік 1982 року народження.

“Увечері внаслідок ворожого удару БпЛА, у місті Златопіль Лозівського району сталося загоряння магазину. Площа пожежі склала близько 200 кв. м. Внаслідок обстрілу також пошкоджено автобус і трактор. Постраждала одна особа”, – додали у ДСНС.