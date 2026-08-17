До вечора в частині Балаклійської громади не буде світла

Сьогодні, 17 серпня, у деяких населених пунктах Балаклійської громади не буде світла. Про це повідомили в Балаклійській МВА.

Планується, що подачу електропостачання відновлять уже ввечері.

“У звʼязку з невідкладними ремонтними роботами на обʼєктах енергозабезпечення, сьогодні 17 серпня, з 08:30 до 17:00 буде відсутнє електропостачання в частині Балаклійської громади”, – додали в повідомленні.

Так світла не буде у Балаклії, а також у селах Сіверське, Бригадирівка, Слобожанське та Завгороднє.

Список адрес, де проводитимуться ремонтні роботи, можна знайти за посиланням.