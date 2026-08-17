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До вечора в частині Балаклійської громади не буде світла

Суспільство 09:59   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До вечора в частині Балаклійської громади не буде світла Зображення створене ШІ

Сьогодні, 17 серпня, у деяких населених пунктах Балаклійської громади не буде світла. Про це повідомили в Балаклійській МВА.

Планується, що подачу електропостачання відновлять уже ввечері.

“У звʼязку з невідкладними ремонтними роботами на обʼєктах енергозабезпечення, сьогодні 17 серпня, з 08:30 до 17:00 буде відсутнє електропостачання в частині Балаклійської громади”, – додали в повідомленні.

Так світла не буде у Балаклії, а також у селах Сіверське, Бригадирівка, Слобожанське та Завгороднє.

Список адрес, де проводитимуться ремонтні роботи, можна знайти за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 09:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 17 серпня, у деяких населених пунктах Балаклійської громади не буде світла. Про це повідомили в Балаклійській ГВА.".