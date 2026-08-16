25-летний мужчина погиб от удара током на рыбалке: трагедия на Харьковщине

В Люботине Харьковской области произошел трагический случай на одном из городских прудов. Подробности сообщила Нацполиция.

«15 августа в городе Люботин произошел трагический случай. От поражения электрическим током погиб 25-летний мужчина. По предварительным данным, трагедия произошла во время рыбалки на одном из прудов города Люботин. Мужчина находился в воде и во время забрасывания удочки крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Расследование трагедии продолжается. Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.

Напомним, с 15 августа на Харьковщине действует запрет на ловлю раков. Он будет актуален до 30 августа, предупредил Харьковский рыбоохранный патруль. Это связано с периодом второй линьки, когда эти животные малоподвижны и максимально беззащитны. Нарушение запрета на отлов влечет штраф в 680 гривен. Также за каждого пойманного рака придется возместить ущерб в размере 3332 грн.