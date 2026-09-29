«Хартия» выбивает оккупантов на Харьковщине — итоги 29 сентября

Успешная контратака Сил обороны под Двуречной, разоблачение в Харькове двоих агентов РФ со взрывчаткой в стиральной машине, ликвидация последствий обстрела многоэтажки на Салтовке, случай бешенства у животного в Новопокровской громаде и поиск новой семьи для эвакуированных из Краматорска мопса и кота. МГ «Объектив» напоминает главные новости 29 сентября.

Корпус «Хартия» заявил об успешной зачистке лесополосы к югу от села Западное. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что защитники ведут контратакующие действия в общем направлении Западное — Масютовка. Цель — ликвидировать южную часть российского плацдарма, с которой противник инфильтрует пехоту в Купянск. По данным Машовца, сейчас Силы обороны вышли к окраинам Двуречной и пробиваются между Голубовкой и Двуречной на широком фронте к реке Оскол.

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Ему — 22 года, ей — 20. По версии облпрокуратуры, харьковчане выполняли заказы российских спецслужб. Мужчина в марте этого года наладил связь с оккупантами и согласился работать на них за деньги, а затем привлек свою гражданскую жену. Задачей было создать самодельное взрывное устройство и заложить его в определенном месте на территории Харькова. Компоненты покупали самостоятельно, а работу выполняли по подробным инструкциям куратора. Подрывать планировали дистанционно. Однако до этого не дошло: подозреваемых задержала СБУ, их изделие изъяли. В прокуратуре отметили: в СИЗО фигуранты искренне раскаялись и способствовали раскрытию преступления. Дело будет рассматривать Слободской райсуд.

Верхолазы демонтировали опасные разрушенные конструкции дома, сообщили в ГСЧС. Городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил: в результате этого «прилета» повреждены 20 многоэтажек. Коммунальщики уже закрыли 1400 вылетевших окон. Остались еще 400. Подачу воды и электричества в дом возобновили — за исключением тех квартир, которые полностью разрушены.

Кошка покушала супружескую пару, которая ее подкармливала, и в тот же день умерла. Лаборатория подтвердила бешенство у животного. Пострадавшие проходят курс антирабической вакцинации. Карантинные ограничения действуют на территории садового товарищества «Керамик». В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что за годы полномасштабной войны на Харьковщине от бешенства умерли три человека. Последний случай был в январе этого года.

Новый дом нужен переселенцам из Краматорска: мопсу Жорику и коту Кузе. Спасатели вывезли их в одной переноске. За время своих скитаний животные стали очень близки, поэтому разлука для них станет значительным стрессом. Оба друга — домашние, жили исключительно в квартире.

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