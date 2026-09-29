“Хартія” вибиває окупантів на Харківщині – підсумки 29 вересня

Успішна контратака Сил оборони під Дворічною, викриття у Харкові двох агентів РФ із вибухівкою в пральній машинці, усунення наслідків обстрілу багатоповерхівки на Салтівці, випадок сказу тварини в Новопокровській громаді та пошук нової родини для евакуйованих із Краматорська мопса й кота. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 29 вересня.

Корпус «Хартія» заявив про успішну зачистку лісосмуги на південь від села Западне. Воєнний оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець відзначив, що оборонці ведуть контратакувальні дії за загальним напрямком Западне-Масютівка. Ціль – ліквідувати південну частину російського плацдарму, з якої противник інфільтрує піхоту в Куп’янськ. За даними Машовця, зараз Сили оборони вийшли до околиць Дворічної та пробиваються між Голубівкою та Дворічною на широкому фронті до річки Оскіл.

<br />

Йому – 22 роки, їй 20. За версією облпрокуратури, харків’яни виконували замовлення російських спецслужб. Чоловік у березні цього року налагодив зв’язок з окупантами та погодився працювати на них за гроші. А потім залучив до цього свою цивільну дружину. Завданням було створити саморобний вибуховий пристрій і закласти його у визначеному місці на території Харкова. Компоненти купували самостійно, а роботу виконували за детальними інструкціями від куратора. Підривати планували дистанційно. Проте до цього не дійшло: підозрюваних затримала СБУ, їхній виріб вилучили. У прокуратурі відзначили: в СІЗО фігуранти щиро розкаялися та сприяли розкриттю злочину. Справу розглядатиме Слобідський райсуд.

Верхолази демонтували небезпечні зруйновані конструкції будинку, повідомили в ДСНС. Міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону відзначив: внаслідок цього «прильоту» пошкоджені 20 багатоповерхівок. Комунальники вже закрили 1400 вікон, що вилетіли. Залишилися ще 400. Подачу води та електрики в будинок відновили – за виключенням тих квартир, які повністю зруйновані.

Кішка покусала подружжя, яке її підгодовувало. І того ж дня померла. Лабораторія підтвердила сказ у тварини. Постраждалі проходять курс антирабічної вакцинації. Карантинні обмеження діють на території садового товариства «Керамік». В обласному центрі контролю та профілактики хвороб відзначили, що за роки повномасштабної війни на Харківщині від сказу померли три людини. Останній випадок був у січні цього року.

Новий дім потрібний переселенцям із Краматорська: мопсу Жоріку та коту Кузі. Рятувальники вивезли їх в одній переносці. За час своїх поневірянь тварини стали дуже близькими, тож розлучення для них стане значним стресом. Обидва друга – домашні, жили виключно у квартирі.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Трагічно загинув у ДТП засновник мережі «Клас» та Почесний громадянин Харкова

«На великій швидкості проскакують у Дергачі» — як люди вибираються із Золочева

«Приліт» по об’єкту під Харковом: Дергачі та села навколо без світла