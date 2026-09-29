Скажена кішка покусала мешканців у Новопокровській громаді – ввели карантин

Випадок сказу зареєстрували в Новопокровській громаді Чугуївського району, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Місцева мешканка, яка підгодовувала кішку, 15 вересня помітила, що тварина поводиться підозріло. Вже за два дні в неї паралізувало задні кінцівки. 18 вересня, коли жінка та її чоловік спробували оглянути кішку – вона вкусила їх. Того ж дня чотирилапа померла.

Після проведення необхідних досліджень, експерти встановили, що тварина дійсно хворіла на сказ. Тим часом постраждалі проходять курс антирабічної вакцинації.

“Відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Чугуївській районній військовій адміністрації на території садового товариства «Керамік» запроваджено карантинні обмеження. Також затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу.”, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб опублікували статистику захворюваності на сказ на Харківщині. Так, троє людей померлт за роки війни і понад 3 тисячі звертаються через укуси тварин щорічно. У 2026 році 85 осіб (5 з них – за останні дні) постраждали від тварин, у яких було підтверджено сказ. Усі постраждалі отримали антирабічну допомогу та не захворіли. Також суттєво зросла частка постраждалих, яким через характер контакту з твариною призначалося антирабічне лікування. У 2026 році вона склала 51,2% (1576 осіб) проти 20,0% у 2022 році. Також у 2026 році 417 постраждалим через тяжкі локалізації укусів було введено антирабічний імуноглобулін.