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Ремонт дороги та зміна маршрутів автобусів: обмеження руху у Харкові

Транспорт 21:51   29.09.2026
Олена Нагорна
Ремонт дороги та зміна маршрутів автобусів: обмеження руху у Харкові

Рух транспорту на вул. Лекторській, на ділянці від вул. Академіка Грищенка до вул. Бакинської, буде обмежений з 9:00 до 17:00 30 вересня.

Це пов’язано з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

На цей час буде припинений рух автобусів №109, 209е на вул. Лекторській, на ділянці від вул. Академіка Грищенка до вул. Бакинської. Вони курсуватимуть так: вул. Бугрименка (Лідне) – вул. Билинна – вул. Врубеля – вул. Академіка Грищенка і далі за маршрутами.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 21:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Лекторській, на ділянці від вул. Академіка Грищенка до вул. Бакинської, буде обмежений з 9:00 до 17:00 30 вересня.".