“Величезна проблема зі зв’язком та інтернетом”: глава Золочева озвучив причини

У Золочівській громаді Харківщини фахівці постійно ремонтують та замінюють обладнання зв’язку й інтернету, проте російські військові систематично виводять його з ладу новими повторними обстрілами.

Про це виданню «Вісник Богодухівщини» розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Є величезна проблема з інтернетом. Є величезна проблема зі зв’язком. Але це не тому, що я не хочу або мої колеги не хочуть… Не тому, що там бурею знесло або негода, а тому, що б’ють. І розмовляючи з провайдерами, вони кажуть: “Ну, добре, Вікторе Миколайовичу, ми скільки разів вже міняли обладнання… але замінивши обладнання, через день туди знову прилетіло”», — пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що питання з інтернетом нещодавно вдалося частково вирішити, однак черговий російський удар знову знеструмив мережу. Наразі відновлювальні роботи тривають, а до прискорення ремонтів залучений заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Попри постійні обстріли, у громаді, де зараз мешкає понад 16 тисяч людей (із них понад 5 тисяч — у самому Золочеві), тривають відновлювальні роботи й на інших комунікаціях. Зокрема, днями спільними зусиллями газівників та меценатів вдалося відновити газопостачання на одній із вулиць на півночі Золочева, де газу не було майже два місяці.

Коваленко також спрогнозував, коли можливе відновлення автобусного сполучення з Харковом.

«Будемо сподіватися на те, що активна фаза в Козачій Лопані закінчиться. Коли — не знаю, не можу відповісти. І тоді, звісно, буде відновлення автосполучення», – сказав очільник СВА.

Нагадаємо, з 29 вересня селище Золочів залишилося без автобусного сполучення з Харковом. Електрички сюди не їздять ще з березня.